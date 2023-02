El expresidente Olusegun Obasanjo pide que se repitan las votaciones en "áreas violentas" de Nigeria

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo ha pedido a la comisión electoral que repita las votaciones en las áreas "violentas" del país, en un comunicado en el que ha alertado de que Nigeria corre "peligro y riesgo" si no se rectifican los errores cometidos en las votaciones del sábado.

"Me cuesta hablar llegados a este punto", ha comenzado el expresidente en una carta. "Hasta la noche del sábado 25 de febrero, los planes y preparaciones buenas y nobles para las elecciones parecían marchar bien (...) No es un secreto que los funcionarios de la Comisión Nacional Electoral Independiente de Nigeria (CNEI) han sido presuntamente corrompidos a un nivel operacional, para hacer que lo que debería haber funcionado no funcionase, y revertir la transmisión manual de los resultados, que ha sido manipulada y los resultados alterados", ha declarado.

Obasanjo se ha referido a los nuevos sistemas de digitalización del voto que Nigeria ha puesto a disposición de sus ciudadanos estas elecciones, como es el Sistema Bimodal de Acreditación de Votantes (BVAS) y el portal de resultados, donde se vuelca el recuento de los votos.

El comunicado apela directamente al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, quien según Obasanjo querrá dejar un legado de elecciones legales y transparentes. Por ello le pide que anule los resultados que no pasan "los tests de credibilidad y transparencia", y que repita las votaciones de las regiones en las que se han visto alterados, propone la fecha para el próximo sábado 4 de marzo. También exige que se sustituya a los funcionarios encargados del BVAS y del portal de resultados.

MÁS ACUSACIONES DE IRREGULARIDADES

Este lunes, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Nigeria advirtió en un informe preliminar de la ausencia de transparencia de estos comicios de la falta de confianza en la CNEI, citando los retrasos en los procesos electorales, así como la escasez de información sobre portal de resultados del que dispone.

También miembros de los partidos de la oposición, el Partido Democrático Popular (PDP) y el Partido Laborista, han expresado su descontento con cómo se está monitoreando el recuento de las votaciones. Este lunes los representantes del PDP y del Partido Laborista se retiraron del Centro de la Coalición Nacional, donde se están publicando los resultados oficiales. "Hemos pedido a la Comisión Electoral que nos de los resultados que hay en el portal como habían prometido, pero se han negado", reprochó Dino Melaye, del PDP.

EL RECUENTO DE LOS VOTOS AVANZA

Mientras continúa la polémica, el recuento de votos avanza lentamente. Los últimos datos dan como ganador al candidato Bola Tinubu, del gubernamental Congreso de Todos los Progresistas (APC), que con 4.105.663 votos es el ganador en seis de los 14 estados que han publicado sus resultados, según la CNEI.

Le sigue el candidato del Partido Democrático Popular (PDP), Alhaji Atiku Abubakar, con 3.052.625 y la victoria en cinco estados. Peter Obi, del Partido Laborista, se sitúa en tercer lugar en la carrera electoral, con 1.640.124 y la victoria en tres estados, entre los que se encuentra Lagos.