La mujer en el cine y Argentina son protagonistas en la programación de la Filmoteca Rafael Azcona para marzo

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

La programación de marzo incluye nueve películas y un cortometraje, con punto de inicio mañana miércoles día 1, en el que se celebrará un acto de presentación con la directora de Mujeres en el Arte en La Rioja, Susana Baldor, y posterior proyección de la primera película, 'Corsage', la reconocida cinta austríaca dirigida por Marie Kreutzer sobre Sissi Emperatriz y su rebelión contra las normas, que fue premiada en Cannes.

La programación tendrá continuidad la semana que viene con la primera de las cintas argentinas: 'La excusa del sueño americano', que será presentada en persona por su directora Florencia de Múgica. Al día siguiente, tomará el testigo la británica 'Aftersun', de Charlotte Wells, nominada en 2022 a los Óscar y los Bafta en diferentes categorías; y que seguirá ya el día 14 con 'Good Luck to you, Leo Grande', también británica y nominada en los Globos de Oro el año pasado por el papel destacado de Emma Thompson.

La programación sigue avanzando en la segunda parte del mes, el martes día 21, con la estadounidense 'All the beauty and the bloodshed', el documental dirigido por Laura Poitras sobre la artista y activista Nan Goldin y que recibió el León de Oro en Venecia en 2022 a la mejor película. Al día siguiente será el turno de la también argentina 'Las Siamesas', de Paula Hernández y nominada en los Goya 2021 a la mejor película iberoamericana.

El martes 28 de marzo llegará 'Algo con una mujer', también procedente de Argentina y con la dirección de Luján Loioco y Mariano Turek, que recabó diferentes premios en festivales en el año 2021. Esta cinta será presentada por la productora ejecutiva, Flor Caset.

Para acabar, el día 29 se emitirá 'Carrero', de Fiona Lena Brown y premiada el pasado año en Bafici, y que vendrá precedida del cortometraje 'Vídeo Bizarro. Local 63', dirigida por Dolores Montaño y Mariano Juárez. Estas dos cintas serán también presentadas por sus productoras ejecutivas, Dolores Montaño y Juliana Schwindt.

La Filmoteca mantiene un mes más el mismo horario de proyecciones, a las 19,30 horas en todos los casos, y precios reducidos de 2,5 euros (2 euros con carné joven). Las entradas ya están disponibles a la venta a través del portal entradas.com