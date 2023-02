Miguel Venegas rima cultura y deporte en 'Lo que el Pibe le dijo a Dios', su tercer libro

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Y aunque su especialidad es el fútbol, Venegas es experto en competiciones internacionales y director del podcast 'Onda Fútbol', tras su debut con 'Retrato de un moribundo' (2012) y 'El silencio de Teo' (2018), 'Lo que el Pibe le dijo a Dios' es la primera obra del periodista vitoriano centrada en la temática deportiva y su dimensión social y cultural.

Lo hace con un libro, editado por Espasa, que va más allá del mero anecdotario deportivo para repasar decenas de historias atemporales que, agrupadas en ocho épigrafes ('Dioses', Profetas', 'Héroes', 'Templos', 'Tragedias', 'Rituales', 'Ciudades santas' y 'Mitos') se alejan de los sueldos millonarios, el ruido de los hinchas más exaltados, las corruptelas y las polémicas arbitrales para reflejar cómo el deporte forma parte esencial de la cultura popular y, con sus luces y sus sombras, es parte "de lo que somos todos".

"TODOS SOMOS DEPORTE, NOS GUSTE O NO"

"La idea del libro no es reivindicar el deporte, ni dignificarlo porque creo que no hace ninguna falta y, de hecho, lo le haríamos ningún favor. El deporte está tan presente en todos los lugares de nuestra vida que eso no es necesario", expone Venegas que lo que sí busca con esta recopilación de relatos es "demostrar que hay muchísima cultura detrás del deporte y que forma parte de lo que somos, nos guste o no, lo sepamos o no lo sepamos".

"Todos somos deporte, lo despreciemos o no... lo busquemos o no él nos encuentra en cualquier rincón", dice durante la presentación del libro celebrada en la Librería TROA Neblí de Madrid en la que estuvo acompañado de Rubén Amón. "Quien lea este libro va a descubrir muchas cosas y también va a descubrir hasta qué punto el deporte es una forma más de expresión política, social y cultural", afirma el periodista, escritor y presentador de 'La Cultureta Gran Reserva' en Onda Cero que también que destaca que "el deporte no solo es cultura, sino muchas veces también contracultura y es el camino que adelanta muchas de las cosas que van a suceder".

Con 'Lo que el Pibe le dijo a Dios' Venegas pretende, además, poner su granito de arena para acabar con el "tabú" que aún hay a la hora de relacionar abiertamente deporte y cultura. "Hay cierto complejo en España, que compartimos incluso con Francia, de considerar el deporte, especialmente el fútbol, como el opio del pueblo, como una cosa bárbara y demasiado popular. Y cierta élite cultural y literaria ha hecho mucho daño en ese sentido", expone.

"En otros países no pasa eso. En Inglaterra hay una literatura futbolística muy amplia con autores muy 'culturetas' y de mucho éxito. Y en Estados Unidos mucho más. Yo no sé nada de béisbol y me partí de risa leyendo 'La gran novela américana' (obra de Philip Roth). Y por supuesto también los latinoamericanos, Fontanarrosa me parece una barbaridad y luego están Galiano, incluso Onetti...", repasa Venegas. "No hay que pedir perdón por escribir de deporte, por relacionar el deporte con la cultura", sentencia Amón.