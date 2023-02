Podemos tilda de "gravísimo" el caso Mediador y advierte que la corrupción aleja al votante progresista de la política

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que el caso 'Mediador' es "gravísimo" y merece su condena "más contundente", para subrayar que esta trama no es un asunto menor, por implicar conductas "ilegales e inmorales", y que la corrupción aleja al electorado progresista de la política.

No obstante, ha asegurado que no le van a "seguir el juego" al PP y no apoyarán ninguna iniciativa parlamentaria al respecto que proceda del "partido más corrupto del continente", que tiene en su historial el caso Gürtel y ahora despliega "hipocresía".

En rueda de prensa en el Congreso, el dirigente de la formación morada ha comentado que la trama 'Mediador' revela que aún resta muchas transformaciones por hacer en el país y que, precisamente, Podemos irrumpió en el panorama político para que se dejara de "normalizar" la corrupción por parte del "bipartidismo".

PODEMOS GARANTIZA LIMPIEZA DE LAS INSTITUCIONES

También ha aludido a la situación de la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz (PP), cuyo marido e hijastro están siendo investigados en otro caso, y ha proclamado que para garantizar la "limpieza y la transparencia" en las instituciones, Podemos tiene que obtener más fuerza tras este ciclo electoral de cara a combatir con más contundencia este tipo de casos.

Y es que Echenique ha criticado que lo que están conociendo del caso Mediador es "gravísimo" porque no solo se investiga una trama de comisiones por parte de empresarios y altos cargos, con presunta implicación de un exdiputado del PSOE en el Congreso, sino en el gasto de ese dinero para contratar servicios de prostitución y drogas.

Cuestionado sobre si piensa que hay más diputados de la bancada socialista implicados, Echenique ha respondido que ese extremo habría que probarlo y que solo existe, de momento, algunas informaciones periodísticas sobre una comida organizada por la trama donde se invitó a más parlamentarios.

Sin embargo, ha insistido en que la corrupción que se había normalizado en el bipartidismo es una de las pocas cosas que aleja al electorado progresista de la política, porque se afecta a la credibilidad de la ciudadanía sobre las instituciones.

KITCHEN

Por otro lado y en referencia a los mensajes de Whatsapp de implicados en 'Kitchen' publicados por el diario 'El País', Echenique ha indicado que reafirma lo que ya se conocía en este caso y en "la trama parapolicial" en el Ministerio del Interior durante la etapa del PP cuyo objetivo era la "difamación" de Podemos, con acusaciones y ataques sin pruebas contra su formación.

En definitiva, ha denunciado que este caso supuso un intento de "alteración espúrea e ilegal" de las reglas del juego democrático de "extraordinaria gravedad".