Portaltic.-OnePlus confirma que lanzará su primer móvil plegable a finales de 2023

BARCELONA, 28 (Portaltic/EP)

La compañía asiática ha dado a conocer esta noticia durante su mesa redonda 'From Fast & Smooth to Beyond', organizada en el marco del Mobile World Congress (MWC) que está teniendo lugar estos días en Barcelona.

Fue hace 10 años cuando el fabricante comenzó su andadura y este año ha lanzado el 'flagship' OnePlus 11, que es el primer terminal de la marca que aplica una política de soporte de 'software' ampliado de cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad.

OnePlus ha anunciado ahora que planea llevar esta experiencia de usuario "rápida y fluida" al que será su primer plegable, que lanzará en la segunda mitad de este año, según ha señalado Liu en este encuentro en el MWC.

El directivo ha señalado que la compañía puede presumir de estas características porque ofrece un 'hardware' potente, un gran 'software' que se ajusta a sus dispositivos y algoritmos a nivel de 'chipset' como soporte, entre otras funcionalidades.

En el evento OnePlus también ha compartido su plan de construir un ecosistema inteligente en los próximos 3-5 años para trasladar esta experiencia a otras categorías de producto, lo que le permitirá "ofrecer una conexión perfecta entre sus dispositivos", según ha puntualizado en una nota de prensa.