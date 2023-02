Telefónica invertirá hasta cinco millones de euros en startups que desarrollen aplicaciones usando su red

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

Telefónica ha lanzado, a través de Wayra, una convocatoria para buscar 'startups' a nivel mundial interesadas en desarrollar aplicaciones que aprovechen las funciones de su red a través de la iniciativa Open Gateway, presenta en el Mobile World Congress, con tickets de hasta cinco millones de euros.

El director de la Unidad Digital de Telefónica, Chema Alonso, ha presentado la convocatoria en la sesión 'Net for Dev' de 4 Years From Now, el evento para 'startups' que se celebra en paralelo al congreso de móviles de Barcelona.

Los tickets irán de 100.000 euros a los cinco millones de euros, dando paso a que la inversión la vehicule Wayra o bajo Telefónica Ventures, el instrumento de capital riesgo de Telefónica. La convocatoria terminará el 31 de marzo.

"Open Gateway es una iniciativa impulsada por el sector telco con la participación de todo el ecosistema, también de las startups. Con esta convocatoria estamos ofreciéndoles la oportunidad de trabajar más cerca que nunca de Telefónica y crear tecnología sobrenuestras capacidades y de la industria telco en general", ha señalado Alonso.

El programa, bautizado como Open Gateway Activation Programme, permitirá acelerar la innovación y proveerá acceso gratuito para las empresas seleccionadas al programa Early Adopter Programme (EAP) lanzado en colaboración con Microsoft Azure, AWS, Google Cloud y Vonage (Ericsson).

Además, Telefónica dará acceso a oportunidades de desarrollo de negocio y acceso a su red de clientes empresariales y de residencial, con la oportunidad de desarrollar proyectos pilotos y construir casos de uso, desplegar soluciones, formar parte de los showrooms y demo centers.