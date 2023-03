Calviño desvincula a la fundación Fiiapp de la trama de 'Tito Berni' y el general que dirigía el proyecto GARSI-Sahel

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Yo soy la presidenta de la Fundación Fiiapp y se ha encargado, como no puede ser de otra manera, una investigación interna, pero por la información que yo tengo no hay absolutamente ningún tipo de relación y ni siquiera hay un solapamiento desde el punto de vista del tiempo que me haya hecho coincidir con alguna de estas personas", ha señalado en declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press.

En el sumario del caso 'Mediador' consta que la jueza al frente de la instrucción aceptó, a petición del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que se requiriera los contratos públicos gestionados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas (Fiiapp) relacionados con el proyecto europeo GARSI-Sahel para formación de gendarmes.

"Me parece totalmente absurdo establecer un vínculo", ha añadido Calviño al ser preguntada sobre la posible relación entre los investigados en 'Mediador' y esta fundación pública española que gestiona proyectos en el marco de proyectos de cooperación internacional. Además, ha dicho que está dispuesta a comparecer en el Congreso para "compartir toda la información" que puedan tener.

"Compareceré cuando proceda y creo que se están dando todas las explicaciones al respecto", ha enfatizado Calviño, que ha añadido que el Gobierno que preside Pedro Sánchez muestra "tolerancia cero con la corrupción como se demuestra con la acción decidida cada vez que hay algún tipo de sospecha o cualquier riesgo en este sentido".