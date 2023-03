TikTok se deslinda de reto de clonazepam, señalado por intoxicaciones en escuelas

El director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, Edgar Rodríguez, deslindó a la plataforma de contenidos audiovisuales del reto “El que se duerme al último, gana”, señalado por los casos de intoxicaciones de al menos nueve menores de edad en secundarias de la Ciudad de México y más de 40 en el país. Rodríguez afirmó que no hay evidencia de videos que fomenten o instruyan el consumo de clonazepam y calificó al reto como “inexistente” en la plataforma.

“El reto clonazepam no está en TikTok, no es una tendencia directa de TikTok, no hemos encontrado un solo video que tenga que ver con el reto clonazepam, o que incite o que dé instrucciones para realizar el reto. Ahora bien, sí hay videos informativos que dicen “joven, adolescente no realices este reto”, ese tipo de videos informativos es importante que estén”.

— Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica.