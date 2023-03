Ciencia.-Los flamencos forman camarillas con ejemplares de conducta similar

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En concreto, las aves de ambas especies tendían a pasar tiempo con otras cuya conducta de relación era similar a la suya.

El estudio, realizado por la Universidad de Exeter y el Wildfowl & Wetlands Trust (WWT), revela la compleja naturaleza de las sociedades de flamencos y podría ayudar en la gestión de las bandadas en cautividad.

Nuestras investigaciones anteriores han demostrado que los flamencos tienen "amigos" particulares dentro de la bandada", explica en un comunicado Paul Rose, del WWT y del Centro de Investigación del Comportamiento Animal de Exeter.

"En este estudio, queríamos averiguar si los rasgos de carácter individuales explican por qué se forman estas amistades. La respuesta es sí: los pájaros del mismo comportamiento se juntan. Por ejemplo, las aves más audaces tenían vínculos más fuertes y consistentes con otras aves audaces, mientras que las aves sumisas tendían a pasar su tiempo con compañeros flamencos sumisos".

La "personalidad" de los flamencos se evaluó midiendo diferencias individuales consistentes, como la agresividad y la disposición a explorar.

"Al igual que los humanos, los flamencos parecen forjarse distintos papeles en la sociedad en función de su personalidad", explica Fionnuala McCully, que ahora trabaja en la Universidad de Liverpool y recopiló datos para el estudio durante un curso de Maestría en Comportamiento Animal en la Universidad de Exeter.

"Por ejemplo, observamos grupos de aves agresivas que intentan dominar a sus rivales y tienden a meterse en más peleas. Mientras tanto, el papel de las aves sumisas puede ser más complejo que el de estar en la parte inferior del orden jerárquico: pueden utilizar un enfoque diferente para conseguir lo que necesitan".

"Los distintos grupos de personalidad proporcionan ayuda social a sus miembros, por ejemplo apoyándose mutuamente en las numerosas riñas que tienen lugar en las bandadas de flamencos".

En los flamencos caribeños, las aves de un determinado tipo de personalidad tenían un papel particular dentro del grupo en general, pero esto no se encontró en la bandada chilena. Las razones de esto no están claras, y es posible que un estudio más amplio de aves silvestres encuentre un patrón semejante.

Según el doctor Rose, "nuestros hallazgos requieren más investigación, tanto para ayudarnos a comprender la evolución del comportamiento social como para mejorar el bienestar de los animales de zoológico".

"Pero de esta investigación se desprende claramente que la vida social de un flamenco es mucho más complicada de lo que pensábamos en un principio".

Los resultados se basan en observaciones de flamencos cautivos en el WWT de Slimbridge. El artículo se publica en la revista Scientific Reports.