El presidente de los médicos, sobre la solución de crisis sanitaria en Madrid y España: "Hacer caso a los profesionales"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención en la tribuna 'Foro Salud', organizada por Nueva Economía Fórum, el presidente de los médicos ha explicado cuáles son, a su juicio, los grandes males de la sanidad española. Uno de ellos, la falta de continuidad de liderazgo desde el Ministerio, por el que han pasado "17 ministros en los últimos 20 años". "No es una cosa de ahora, se viene arrastrando desde hace tiempo", ha resaltado.

Tras esta trayectoria en las últimas dos décadas, ha defendido que "lo que sucede en España ahora mismo, no solo en Madrid, es consecuencia de lo que vienen denunciando los médicos".

"No me parece justo que se pongan nombres ni de ministros ni de consejeros ni de presidentes. Es algo de todos, que surge con más intensidad en algunas comunidades autónomas pero producto de que no hemos atendido al modelo sanitario en los últimos 20 años", ha sostenido.

"NO HAY FALTA DE MÉDICOS EN GENERAL" Y LA ATENCIÓN PRIMARIA "NO ESTÁ EN QUIEBRA"

Cobo ha negado, pese a la opinión de algunos políticos o sociedades científicas, que en España haya una falta generalizada de médicos, sino en determinadas especialidades.

"Hay algunas que tienen falta de médicos y otras en las que sobran. Tenemos que ver allí donde faltan médicos y cómo los distribuimos. En España hay 407 médicos por cada 100.000 habitantes, una de las cifras más elevadas de Europa. No hay falta de médicos en su generalidad, hay que identificar en las especialidades en las que falta", ha detallado.

El presidente de los médicos ha insistido en la precariedad de la Atención Primaria como uno de los grandes problemas de la sanidad española: "Es imposible conocer a la familia o a la comunidad si uno tiene un contrato de días o semanas".

Por ello, Cobo ha apuntado que "hay que hacer atractiva" la Atención Primaria, generando "incentivos" y que "sea visible". "Luego, las plazas de difícil cobertura hay que hacerlas atractivas con medidas generales, no aisladas dentro de los 17 servicios de salud autonómicos", ha esgrimido.

Pese a todo, ha rechazado que la Atención Primaria "esté en quiebra". "Juega un papel esencial para mantener el modelo, pero hay que darle los medios y la accesibilidad a recursos diagnósticos para que su medicina sea resolutiva y tengan contacto directo con la atención hospitalaria. Esa comunicación haría que fuera mucho más resolutiva de lo que es ahora", ha remachado.

"LOS MÉDICOS ESTÁN AGOTADOS"

Para el presidente de los médicos, otra de las soluciones de la sanidad española pasa por tapar "las fracturas" del sistema sanitario, como el "trato" a los facultativos. En primer lugar, ha denunciado la "precariedad laboral", teniendo en cuenta que "el 50 por ciento de médicos en España tiene un contrato precario".

A continuación, ha apuntado al "poco tiempo" para la formación médica continuada, que los profesionales tienen que sacar de su propio tiempo libre y bolsillo; y, por último, la falta de un "reconocimiento salarial" adecuado a su "responsabilidad".

Sobre este último punto, Cobo ha criticado que el salario de los médicos resulta "francamente inferior a lo que sucede en Europa". Si a todos estos problemas se suma la pandemia de COVID-19 o las agresiones, "que van en aumento", Cobo ha proclamado que los médicos están "en este momento agotados".

Cobo ha aprovechado la pregunta de cuál debe ser la solución para la crisis sanitaria en Madrid y otras comunidades autónomas para felicitar al Ministerio de Sanidad por varias de sus medidas, como el decreto para la estabilización de los sanitarios, la nueva regulación de formación de especialidades o la Agencia Estatal de Salud Pública, que "va a ser absolutamente clave para la armonización de los 17 sistemas autonómicos de salud".

"ARMONIZAR" LA SANIDAD EN TODAS LAS CCAA, CONTANDO CON LA PRIVADA

Al hilo, una de las reivindicaciones de Cobo ha sido un "Pacto de Estado por la Sanidad" para "armonizar" estos 17 servicios autonómicos, de forma que "no exista competición entre ofertas de empleo y que los profesionales tengan la misma carrera profesional".

También ha defendido que la sanidad privada tiene que participar del modelo sanitario para garantizar la equidad y la mejor atención a los ciudadanos. "Para el sostenimiento del modelo tenemos que pensar en lo privado, que atiende al 30 por ciento de pacientes. Sin duda, la colaboración público-privada, cuanto más ágil y fértil, mejor", ha reclamado.

Para Cobo, hay que diferenciar entre el modelo sanitario y el sistema. "El modelo es el mejor regalo que España se ha dado a sí misma en los últimos 100 años, nos cuida desde que nacemos hasta que morimos. Ese modelo universal, público y gratuito es el eje del bienestar social. No hay nada sin salud. Ese es el modelo que tenemos que proteger. Pero el sistema tiene que sostener el modelo y puede terminar envejeciendo", ha afirmado.