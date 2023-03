La ‘Reina del Pacífico’ acusa a Felipe Calderón de alianzas con el narcotráfico

En la entrevista que Sandra Ávila Beltrán, ‘La Reina del Pacífico’, otorgó al periodista José Luis Montenegro para su canal de YouTube, acusó al expresidente Felipe Calderón de no ser inocente de alianzas con el narcotráfico.

Además, contó que fue la primera mujer detenida durante el sexenio de Felipe Calderón en el que emprendió una lucha frontal contra el narcotráfico en México, sin embargo, detalló que no pagó ni negoció su libertad.

“Él tenía que cubrir a las personas con las que estaba aliado, junto a García Luna y todo el demás gabinete, y pues una mujer es como lo más fácil y aparte si no se recibe nada de este lado, pues… ¿por qué yo iba a pagar algo?, ¿por qué yo iba a buscar un acercamiento de protección a cambio de algo? Si no estaba haciendo nada ilegal”.

En la segunda parte de la entrevista que le realizó el periodista José Luis Montenegro, ‘La Reina del Pacífico’, señaló que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, y Calderón Hinojosa están en deuda por la aprensión en su contra.

Al preguntarle si cree que Felipe Calderón y Genaro García Luna le deben algo, la mujer quien fue aprehendida en 2007 al salir de un restaurante de la zona de San Jerónimo aseguró que le “deben mucho y nadie los castiga”.

Asegura que Calderón no es inocente

“Mucho, siete años cinco meses de mi vida en prisión por algo que no debía, ¿tú crees que no me deben?, ¿por qué no está Calderón ahí adentro?, ¿tú crees que Calderón es inocente?, yo te lo aseguro que no”.

“Me deben el dolor que le causaron tan grande a mi madre, que murió de dolor y de tristeza, me deben la vida de mi madre, mi libertad, me deben el daño que le hicieron a mi hijo, el daño que me hicieron a mí, me deben mucho y nadie los castiga”, explicó.

Ahondó que en ese periodo en prisión sólo vio a su hijo una sola vez porque temía que fuera víctima de algún secuestro, además, consideró que el nivel de violencia contra las mujeres y feminicidios no pueden estar relacionados con el narcotráfico:

“La Ciudad de México es una ciudad muy peligrosa, imagínate, yo me pensaba muchas cosas adentro, si viene a verme, nada más por saber que es mi hijo…Hay mucho secuestro, mucha inseguridad, entonces prefería tenerlo al margen”, agregó.

Vínculo con el cártel de Sinaloa y narcotragicantes de Colombia

Sandra Ávila también relató en la entrevista que ella tenía pensado entregarse a las autoridades, antes de ser capturada en un restaurante de San Jerónimo en 2007.

“Yo ya le había pedido a mi abogado que me quería entregar, porque pienso que es mejor enfrentar las cosas, no quería estar huyendo toda la vida (…) Se habían acabado todas las instancias, había ganado el juicio, lo apelaron y lo perdí”, indicó.

Al preguntarle cómo fue que la relacionaron con un cargamento de nueve toneladas de cocaína encontrados en el puerto de Manzanillo en un buque atunero respondió que era de un amigo de Juan Diego, su pareja y a quien apodaban “El Tigre”, por lo que las autoridades la acusaban de ser el enlace entre el cártel de Sinaloa y narcos de Colombia.

¿Cómo fue la captura de La Reina del Pacífico?

De acuerdo con la agencia EFE, en septiembre de 2007, Sandra Ávila Félix fue capturada en la Ciudad de México, horas después también se logró la captura de su pareja sentimental un colombiano al que apodaban “El Tigre”.

La mujer quedó a disposición de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), que dependía de la PGR.

En ese entonces la mujer tenía varias órdenes de aprehensión vinculadas con al menos tres investigaciones y una orden de detención con fines de extradición por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico u operaciones con recursos de procedencia ilícita.