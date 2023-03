Muere Just Fontaine, el máximo goleador en un Mundial

En esta imagen de archivo, el francés Just Fontaine (derecha) trata de batir al arquero brasileño Gilmar en un partido en Estocolmo, el 24 de junio de 1958. El antiguo club de Fontaine, Reims, anunció su deceso el 1 de marzo de 2023. Tenía 89 años. ( AP (AP)

PARÍS (AP) — Just Fontaine, la estrella del fútbol francés que ostenta el récord de goles en un Mundial con sus 13 tantos en el de Suecia en 1958, ha fallecido. Tenía 89 años.

Su antiguo club, el Reims, anunció el deceso el miércoles.

El delantero tardó seis encuentros en alcanzar su gesta en Suecia, tras ser incluido a última hora en la selección francesa.

Antes de la Copa del Mundo, Fontaine, nacido en Marruecos, era poco conocido fuera de la liga francesa. Sin embargo, atormentó a sus rivales con su velocidad y su remate final, jugado incluso con botas ajenas. Tuvo que pedir un par prestado después de estropear las suyas en un entrenamiento.

Fontaine marcó cuatro tantos en el partido por el tercer puesto contra Alemania Occidental, pero su cuenta pudo aumentar si se hubiese cobrado un penal.

En la actualidad, el máximo anotador del torneo recibe la Bota de Oro, pero Fontaine logró su récord cuando la FIFA no concedía este galardón.

“¿Batir mi récord? No creo que pueda hacerse nunca", dijo Fontaine a The Associated Press en una entrevista en 2006. “La persona que quiera batirme tendrá una enorme tarea, ¿no? Tiene que marcar dos goles por partido en siete partidos".

En una época en la que no se permitían cambios en el once inicial, Francia perdió 5-2 en semifinales contra una selección de Brasil en la que jugaba un joven Pelé, con apenas 17 años.

Fontaine, que vio portería en todos los choques disputados, adelantó a Francia con el primer tanto encajado por Brasil en el Mundial. Pero con 1-1 en el marcador, el zaguero francés Robert Jonquet se rompió una pierna. Aunque siguió jugando y trató de contener el genio de Pelé, la defensa gala quedó notablemente debilitada.

El futbolista que más goles ha anotado en mundiales masculinos a lo largo de su carrera es el delantero alemán Miroslav Klose, con 17 tantos en cuatro torneos. Fontaine, quien superó el récord de 11 dianas del ariete húngaro Sándor Kocsis en la Copa del Mundo de 1954, solo disputó un Mundial.

La meteórica carrera de Fontaine como goleador le llevó a marcar 200 tantos en 213 juegos. Con la camiseta de Francia firmó 30.

Su carrera se truncó dramáticamente cuando tenía apenas 28 años. El francés, famoso por su velocidad vertiginosa y sus implacables remates, sufrió una horrible fractura en una pierna tras una entrada en marzo de 1960.