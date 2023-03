Vox, ERC, CS y Compromís apoyan abrir una investigación por 'Mediador' y Podemos se sumaría si no es del PP

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos fue el primer partido que habló de crear una comisión de investigación por esta trama canaria de corrupción, a la vista de que la investigación judicial ha destapado reuniones en despachos del Grupo Socialista y cenas con diputados de este partido seguidas de fiestas que incluían droga y prostitución.

Pero el partido naranja no logró las firmas necesarias y ha sido el PP quien ha anunciado este miércoles que la registrará. La portavoz 'popular', Cuca Gamarra, alega que este caso "no se puede tapar" y que es momento de que el Congreso "no mire hacia otro lado" porque en sus dependencias también "actuaba esta trama".

Vox ya ha confirmado que apoyará la comisión para depurar responsabilidades políticas, aunque insiste en que "la mejor forma de señalar al PSOE" es apoyando su moción de censura. Los de Santiago Abascal confían más en personarse como acusación popular en el caso, que aún está en fase judicial.

Este martes, diversos grupos se pronunciaron sobre este extremo en el Congreso. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, fue el primero en garantizar que su formación apoyará "cualquier iniciativa" que se ponga en marcha para investigar la trama, la presentara quien la presentara.

Tras él, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, avanzó que su grupo votará a favor de la constitución de una comisión. A Compromís y ERC podrían sumarse los independentistas de Junts y la CUP, aunque por el momento no han manifestado públicamente su postura al respecto.

Incluso Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, asegura que no descarta la opción de respaldar la iniciativa, aunque sí se ha negado a hacerlo si el PP es promotor de la comisión. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha indicado que el grupo confederal "no va a seguirle el juego" al PP, si bien ha admitido que su formación está preocupada por el caso.

PDECAT Y PNV SE ALEJAN

Por su parte, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, se inclinó por que el grupo parlamentario socialista depure las responsabilidades "oportunas" por el caso antes de que la Cámara Baja constituya una comisión de investigación, aunque no la descartó tajantemente. En esta línea, pidió "primero desarrollar" las comisiones ya aprobadas en sede parlamentaria y que aún no se han formalizado.

En contra de la comisión sí se pronunció el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que abogó por que el caso se investigue en sede judicial y no en una comisión, que a su juicio haría "ruido". Alegó que estas iniciativas en la Cámara Baja abarcan menos de lo que puede hacer un juzgado para "llegar al fondo". Además, en casos sujetos a conocimiento judicial, el parlamentario vasco, recordó que la "multitud de documentos y pruebas" dejan "constreñida" la capacidad de los parlamentarios para investigar.

También aludió al asunto el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que rechazó una comisión de investigación a iniciativa socialista porque dice que la Justicia ya está actuando y es la que debe aclarar lo ocurrido.