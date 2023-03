Estados La contaminación de las aguas costeras se transmite al aire en aerosoles marinos y llega a la población en tierra

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El estudio muestra que las aguas costeras contaminadas por aguas residuales se transfieren a la atmósfera en forma de aerosol marino formado por las olas rompiendo y las burbujas estallando. Este aerosol marino contiene bacterias, virus y compuestos químicos procedentes del agua de mar.

Las precipitaciones en la región fronteriza entre Estados Unidos y México complican el tratamiento de las aguas residuales y provocan que las aguas residuales sin tratar se desvíen al río Tijuana y desemboquen en el océano en el sur de Imperial Beach. Esta entrada de agua contaminada ha causado una contaminación crónica del agua costera en Imperial Beach durante décadas.

Según la investigadora principal, Kim Prather, Catedrática Distinguida de Química Atmosférica y Profesora Distinguida de Oceanografía Scripps y del Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California en San Diego, el estudio aparece en medio de un invierno en el que se calcula que han entrado en el océano 13.000 millones de galones de aguas residuales contaminadas a través del río Tijuana. También es directora fundadora del Centro NSF de Impactos de los Aerosoles en la Química del Medio Ambiente (CAICE).

"Hemos demostrado que hasta tres cuartas partes de las bacterias que se respiran en Imperial Beach proceden de la aerosolización de aguas residuales sin tratar en la zona de oleaje --afirma Prather--. Tradicionalmente, la contaminación de las aguas costeras se ha considerado sólo un problema transmitido por el agua. La gente se preocupa de nadar y hacer surf en ella, pero no de respirarla, aunque los aerosoles pueden viajar largas distancias y exponer a muchas más personas que las que sólo están en la playa o en el agua".

El equipo tomó muestras de aerosoles costeros en Imperial Beach y agua del río Tijuana entre enero y mayo de 2019. Luego usaron secuenciación de ADN y espectrometría de masas para vincular bacterias y compuestos químicos en aerosoles costeros de vuelta al río Tijuana contaminado con aguas residuales que fluye hacia las aguas costeras.

Se descubrió que los aerosoles del océano contenían bacterias y sustancias químicas procedentes del río Tijuana. Ahora el equipo está llevando a cabo una investigación de seguimiento para detectar virus y otros patógenos transportados por el aire.

Prather y sus colegas advierten de que el trabajo no significa que la gente esté enfermando a causa de las aguas residuales presentes en los aerosoles marinos. La mayoría de las bacterias y los virus son inofensivos y la presencia de bacterias en el aerosol del aerosol marino no significa automáticamente que los microbios -patógenos o no- se transmitan por el aire. La infecciosidad, los niveles de exposición y otros factores que determinan el riesgo requieren más investigación, señalaron los autores.

"Esta investigación demuestra que las comunidades costeras están expuestas a la contaminación del agua costera incluso sin entrar en aguas contaminadas --alerta el autor principal Matthew Pendergraft, recién graduado en Oceanografía de Scripps que obtuvo su doctorado bajo la dirección de Prather--. Son necesarias más investigaciones para determinar el nivel de riesgo que supone para el público la contaminación aerosolizada de las aguas costeras. Estos hallazgos justifican aún más que se dé prioridad a la limpieza de las aguas costeras", añade.