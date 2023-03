Fórmula Lance Stroll (Aston Martin) correrá el Gran Premio de Baréin

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One se complace en confirmar que Lance Stroll participará en el Gran Premio de Baréin de este fin de semana", anunció la escudería en un comunicado.

Con la recuperación de Lance Stroll, tanto Felipe Drugovich como Stoffel Vandoorne permanecerán en Baréin como pilotos reserva del equipo británico para este fin de semana, en el que el español Fernando Alonso debutará al volante del Aston Martin.

"Fue frustrante no estar en Baréin para los test de pretemporada. Sin embargo, dada la lesión en mi muñeca, el equipo y yo pensamos que era mejor centrarse en la recuperación para estar listo para este fin de semana y para la larga temporada que tenemos por delante", reconoció Stroll en declaraciones facilitadas por el equipo.

El canadiense explicó que fue un accidente "desafortunado" el que le produjo la lesión. "Me caí de la moto cuando el neumático se enganchó en un agujero del suelo, pero por suerte el daño no fue importante y una pequeña intervención quirúrgica en mi muñeca derecha solucionó el problema rápidamente. He estado trabajando duro con mi equipo para asegurarme de que estoy en plena forma para competir este fin de semana", aseguró.