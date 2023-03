Pedro Capó lanza nuevo álbum, 'La neta': "Hay que alivianar el tema de la muerte y verla desde un punto de vista jocoso"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El cantante Pedro Capó (Puerto Rico, 1980) acaba de estrenar su quinto álbum de estudio, 'La neta', un trabajo compuesto por diez canciones que discurren desde lo más urbano a la balada y que toca temas que hasta hace poco eran "tabú" como la depresión o la muerte, de la que dice que es importante hablar, "alivianar" y verla desde un punto de vista "jocoso".

Precisamente, de los 10 temas que componen el álbum, en los que colabora la argentina Lali Expósito o Ñejo, el cantante asegura a Europa Press que su joya de la corona es 'Volver a casa', una balada "muy vulnerable y muy visceral" en la que habla "de la tristeza, de los procesos difíciles, de la depresión", algo que cuenta desde sus vivencias e "imágenes".

Así, el ganador de varios Grammy Latinos y nieto del legendario cantante puertorriqueño Bobby Capó, quiere mostrar al mundo con 'La neta' (Sony Music), que "todos" atravesamos "dificultades" pero "después se me pasa", como dice la canción. "Recordar que todo es cíclico, como invierno, como otoño, porque nosotros tenemos nuestras estaciones también y siento que es importante abrazar esa realidad nuestra, no hacerla tabú. Al contrario, hablarlo y expresarlo", se sincera el artista.

Capó reconoce que también tuvo su momento "tabú" en el que no hablaba cómodamente con nadie de sus sentimientos. "A mí la terapia me vino increíblemente bien y ejercicios de meditación, alimentación (...) que me apoyan a salir de estos procesos naturales que no deberían ser tabú", ha expresado el artista, recordando que es bueno pedir ayuda y normalizar que "estar mal, está bien".

El cantante también hace alusión al tema 'La Fiesta', en el que canta a la muerte sin olvidar una invitación a "disfrutar de la vida y del presente". "Hablar de la muerte me parece importante también y empezar a alivinar el tema de esta realidad inevitable y verla desde un punto de vista jocoso", asevera.

Por todo ello, 'La Neta' es, según el puertorriqueño, un disco "muy personal" y donde reluce "simpleza y honestidad". "Es donde mejor me siento, una manera conversacional de comunicar mi idea, sin pretensiones y creando honestidad", desvela Capó en la entrevista.

En palabras del cantante, escribir este álbum fue como una "catarsis" y un proceso "terapéutico" tras atravesar un momento muy complicado de su vida con una "depresión dura" y un "divorcio heavy", para lo que necesitó ayuda profesional.

ACOSTUMBRARSE A LA SOLEDAD

El artista rememora que la pandemia de 2020 le llevó a crear su propio estudio en casa y a trabajar en ese espacio "desde la honestidad" tratando de mantener la "pureza", de encontrarse a sí mismo y de estar solo, algo que, admite, le "tomó tiempo".

Al respecto, Capó insiste en que a la soledad "hay que acostumbrarse" y cree que cuando se está en soledad "ahí afloran miedos, inseguridades, o lo que definimos como carencias". "A mí me costó tiempo aprender estar solo. Siempre buscaba energías exteriores, donde apoyarme para distraerme", ha reconocido, aunque pasado un tiempo asegura que fue "bonito" descubrirse a sí mismo y conocerse. "Me trajo mucha paz. Ahora me encanta estar solo", manifiesta entre risas.

Asimismo, el cantante del hit 'Calma' lamenta que las redes sociales generen frustración sobre todo a los más jóvenes algo que, dice, es peligroso en esa edad "con tantas inseguridades y tanto desconocimiento de nosotros mismos", por lo que hace un llamamiento a "educarnos un poquito más en cómo entrar el verdadero bienestar dentro de nosotros mismos".

En este sentido, reconoce que hace años los comentarios negativos de 'haters' en las redes le llegaron a afectar "muchísimo" pero que ya a sus 38 años se enfoca en "apreciar el dulce" que es mucho más que "el martirio de una pequeña ofensa".

"ME ENCANTARÍA VER AL GOBIERNO DE PUERTO RICO APOYAR LAS ARTES"

Por otro lado, preguntado sobre si la política cultural de Puerto Rico apuesta por el talento joven de la isla económicamente, Capó cuenta que él tuvo "la fortuna" de conocer gente que creyó en su música y apostó por ella tanto emocional como económicamente, aunque lamenta que el Gobierno puertorriqueño no apoya las artes de la isla, una cuna de la música.

"El Gobierno lamentablemente no ha sido parte de eso, siendo la música probablemente nuestro mayor producto de exportación", subraya Capó, que se muestra además muy agradecido por la gran acogida que tiene en España.

Para Capó "el arte lo aguanta todo" y no se define como el tipo de persona que veta ni delimita a otros artistas a expresar lo que sienten mediante sus letras, aunque él lo transmita de una manera menos directa. "Yo creo que el arte todo lo aguanta y para que la prensa amarillista haga una fiesta contigo, hazla tú", dice.

Al respecto, reconoce que le gusta escuchar las "tiraderas", muy propias en Puerto Rico entre raperos para "medir fuerzas". "Es parte del entretenimiento que va con eso y a nosotros nos encanta ver sangre desde los romanos. Es parte de la naturaleza humana y aunque no es lo que yo hago pero de vez en cuando lo escucho", admite.

Sobre los nuevos proyectos, Capó asegura que se encuentra en un momento "efervescente en lo creativo" y que. después de terminar unos compromisos en el mes de abril. hará una "especie de burbuja" en Nashville, Tennessee, para crear su nuevo disco en el que llamará a "algún sospechoso o sospechosa" para colaborar, sin revelar nombres pero reconociendo que es muy fan de Rosalía, C.Tangana, Natti Peluso o Jorge Drexler.