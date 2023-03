Portaltic.-Fabio Arena (Xiaomi): "La gente está dispuesta a acceder a nuestros productos porque la tecnología justifica el precio"

BARCELONA, 2 (Portaltic/EP)

Estos nuevos dispositivos destacan por su salto en el diseño, su procesador de alto rendimiento Snapdragon 8 Gen 2 y, sobre todo, por la alta calidad que ofrecen para la fotografía móvil gracias a la colaboración de las cámaras Leica. Con el lanzamiento de la serie número, la compañía sienta las bases para "el año del cambio", tal y como ha señalado el Product Marketing Manager de Xiaomi España, Fabio Arena, en una entrevista con Europa Press.

"Es un año de demostración de la madurez de la compañía, ya estamos consolidados en el mercado, y queríamos nuestra gama más 'flagship' para demostrar al mercado que estamos listos para ser el referente en fotografía 'smartphone'", sentencia Fabio.

En cuanto a datos de ventas, a pesar de haber pasado muy pocos días desde el lanzamiento global, Xiaomi ha confirmado que se están vendiendo más modelos 13 Pro que los modelos compactos "frente a todo pronóstico". La serie 13 parte de un precio de venta superior en alrededor de 300 euros con respecto a sus modelos predecesores (el Xiaomi 12 Pro llegó desde 999 euros). En el caso del modelo 13 Pro, asciende a 1.399 euros y en el caso del Xiaomi 13, desde 999 euros.

Al respecto, Fabio Arena es optimista: "la gente está dispuesta a acceder a nuestros productos porque la tecnología justifica el precio". Igualmente, asegura que su ADN de ser una compañía con precios "interesantes" sigue vigente.

Siguiendo esta línea, el Product Marketing Manager de Xiaomi España resume las ventajas de la serie 13 en la cámara y toda la tecnología que incorpora. De hecho, ambos productos están dirigidos a creadores de contenido y "apasionados de la fotografía" como piedra angular.

"El mundo se mueve a través de la fotografía actualmente. Si no haces una foto en un momento es que no lo has vivido", recalca Fabio Arena. Algo a resaltar es la alianza con la empresa de fotografía profesional alemana Leica. Con la colaboración entre ambas marcas, Xiaomi quiere conseguir que la gente vea sus teléfonos como una marca premium y que asocie que la mejor fotografía "es de un Xiaomi".

En cuanto al teléfono compacto destaca que, a pesar de ser un modelo estándar "no pierde ninguna característica puntera". De hecho Arena asegura que es "incluso mejor" que el 12 Pro. Por su parte, el Xiaomi 13 Pro, además de la cámara con un sensor de una pulgada, tiene otras características atractivas como la velocidad de carga inalámbrica, que es más rápida que la mayoría de móviles por cable en el mercado.

Igualmente, el dirigente de Xiaomi también resalta la potencia con el procesador Snapdragon 8 Gen 2, en ambos modelos, así como "la mejor pantalla de Android", la construcción cerámica y la resistencia a los líquidos y el polvo IP68.

EMPRESA EN ESPAÑA

Preguntado por la importancia del mercado español para Xiaomi, Arena ha incidido en que es el país número uno de Europa para la compañía. Tal y como ha especificado, de los doce meses que completan un año, durante siete de ellos Xiaomi es líder en España. En el resto de meses la compañía ocupa el segundo y tercer puesto de liderazgo en distintos sectores, sobre todo, la telefonía móvil. En general, la compañía se encuentra en un buen momento, "consolidados y con los clientes apostando por nosotros", señala Fabio.

Así, también destaca la buena posición en otros ámbitos, no solo en los móviles, si no en otras categorías que también son importantes para Xiaomi como los televisores. Según ha informado, llevan dos años en España con la venta de este producto y son el número tres del mercado "sin siquiera estar en el 100 por cien del espectro".

Arena también asegura que el sector de la movilidad eléctrica es un campo llamativo para la empresa china. Uno en los que más fuerza tienen es en el de los patinetes eléctricos, del que se definen "líderes mundiales".

Igualmente, el Product Marketing Manager de Xiaomi España define a la empresa como una compañía que, cada vez que ve una oportunidad de mercado, lanza su producto y "obtiene buenos resultados". Pero, sobre todo, subraya su afán por apostar por los clientes y lo importante que es que "el cliente apueste por Xiaomi".

En el caso de España, también destaca la evolución que ha tenido Xiaomi en el mercado en general, que los operadores vendan las freidoras de aire, los patinetes eléctricos o los comederos de animales, es algo que hace tres años "ni los operadores hubieran pensado", aclara Fabio Arena.

VEHÍCULO ELÉCTRICO EN 2024

Una de las novedades que ha adelantado es la llegada del coche eléctrico de Xiaomi, que está previsto para su puesta en escena durante el próximo año 2024. En este sentido, Fabio Arena ha asegurado que se trata de "la apuesta más potente de la historia de la compañía".

Con la iniciativa de incorporar un coche entre sus productos, Xiaomi asume el reto de introducirse en una industria cambiante y con el compromiso de la responsabilidad medioambiental. Así, continúa apostando por la movilidad eléctrica además de con los 'scooters'.

El Product Marketing Manager de Xiaomi España no ha aportado más detalles sobre cómo será el coche, sin embargo, ha trasladado que, en cuanto a planes futuros, están trabajando en otras categorías como una gama blanca de frigoríficos y lavadoras. "Es una cosa que todavía estamos evaluando y analizando", matiza.

CAMBIAR LA FORMA DE COMUNICAR EL PRODUCTO

Fabio Arena también ha incidido en la voluntad de la compañía china de cambiar el tipo de imagen de cara a los usuarios. En concreto, ha puesto énfasis en una comunicación más enfocada al producto, a la calidad, y a conseguir una imagen "fresca". Sobre todo, ha resaltado la intención de Xiaomi de convertirse en una imagen "aspiracional".

"Queremos que sea una marca a la que la gente quiera acceder y que se sepa que los Xiaomi son líderes en fotografía o innovación. Es por ello que estamos en el momento del cambio", ha sentenciado Arena.

Uno de los cambios más importantes que han implementado para construir esta nueva imagen es el de su asociación con Leica. La compañía de fotografía también ve en la tecnológica una oportunidad, según explica Fabio.

Esto se debe a que Leica es una marca tradicional con un "público arraigado" y, sin embargo, ven en Xiaomi un público "más de la era moderna", tal y como explica. De esta forma, al dirigirse a tipo de usuario más digital y "con otro tipo de edades", Leica consigue que su marca sea más 'mainstream' y no tan nicho. "Es una simbiosis", concluye Fabio Arena.