Portaltic.-Reconocen la sede de NTT DATA en Barcelona como la oficina más sostenible de Europa

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

La consultora tecnológica ha inaugurado recientemente esta oficina para albergar a los 4.000 empleados que tiene en Barcelona, y su diseño interior sigue los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) presentes en su estrategia, centrada en unas políticas estrictas en cuanto al medioambiente y el gasto energético.

En el proyecto de interiorismo, la compañía ha desarrollado e implementado un diseño biofílico que emula el entorno natural, mejora los niveles de filtración del aire, monitoriza la calidad del aire y las condiciones térmicas, contando además con un 25 por ciento de puestos elevables para poder trabajar de pie activando el metabolismo y promocionar una vida activa y saludable.

Esta oficina ha recibido la certificación de LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) el estándar en construcción sostenible con mayor prestigio en todo el mundo, desarrollado por el US Green Building Council (USGBC), con la puntuación más alta de Europa en su modalidad: 91 puntos, según han destacado en una nota de prensa.

El reconocimiento se le ha otorgado tras evaluar el impacto ambiental del diseño y la construcción e identificar que NTT DATA ha logrado un ahorro de energía de un 37,3 por ciento, un 46 por ciento de ahorro de agua y el reciclaje del 82 por ciento de los residuos de construcción, y se han utilizado materiales sostenibles, priorizando la instalación de aquellos que tienen alto contenido reciclado, declaraciones ambientales de producto y bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

"La sostenibilidad se ha convertido en la piedra angular de nuestra estrategia empresarial. [...]Acompañar a nuestros clientes en su transición ecológica siendo nosotros la prueba de que se puede conseguir, es el mejor camino y el que demuestra que ser más sostenible es posible", ha expresado el socio de Green Deal de NTT DATA, Alonso Domínguez. El reconocimiento que se suma a la certificación LEED previa que ya tiene el edificio.