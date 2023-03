(Previa) La Real Sociedad defiende su tercera plaza ante el necesitado Cádiz

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El conjunto realista cayó en Mestalla (1-0) y demostró que sigue sin tener las mismas sensaciones que al principio de 2023. Al equipo 'txuri-urdin' le está costando conseguir las victorias que le afiancen como claro candidato a jugar la próxima Liga de Campeones, sobre todo en sus últimos partidos en el Reale Arena, y también ha perdido algo de eficacia goleadora.

Los de Imanol Alguacil cayeron en casa ante el Valladolid (0-1) y empataron ante el Celta (1-1), dos rivales de la parte baja como el Cádiz, que espera también arañar algo positivo en su intento por mantenerse otro fin de semana fuera del descenso, aunque en su caso, sus prestaciones a domicilio están siendo muy flojas en comparación con su actual fortaleza en el Nuevo Mirandilla donde el pasado sábado consiguió ante el Rayo Vallecano su tercera victoria seguida sin encajar.

El revés ante el Valencia no le costó a la Real la tercera plaza por el empate del Atlético de Madrid en el derbi, pero los rojiblancos ya están a punto y el Betis también lo ha aprovechado para colocarse a tres, por lo que la pelea por la Champions entre estos tres equipos se ha avivado.

Que el equipo donostiarra pueda dormir tranquilo en su posición antes de afrontar el retorno a la Liga Europa con un duelo de exigencia ante la Roma requerirá del triunfo ante el conjunto gaditano, que sólo ha sumado ocho puntos a domicilio de 33 posibles y que sólo ha sido capaz de hacer seis goles en sus once salidas ligueras, un problema ante un rival que mantiene su fortaleza defensiva.

Alguacil tiene buenas noticias de la enfermería ya que puede volver a contar con David Silva, Mohamed Ali Cho y Ander Guevara, aunque parece que no retocará demasiado el último once salvo la duda en quién será el lateral derecho. Sergio González, por su parte, sigue sin poder contar con Brian Ocampo, pero sí con Sergi Guardiola. La entrada de Alex Fernández podría ser la principal novedad del once para dotarle de más fuerza en el medio.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 24 DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 3.

Real Sociedad - Cádiz. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.

-Sábado 4.

Getafe - Girona. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.

Almería - Villarreal. González Fuertes (C.Asturiano) 16.15.

Mallorca - Elche. Munuera Montero (C.Andaluz) 18.30.

Atlético de Madrid - Sevilla. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.

-Domingo 5.

Valladolid - Espanyol. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 14.00.

FC Barcelona - Valencia. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 16.15.

Rayo Vallecano - Athletic Club. Melero López (C.Andaluz) 18.30.

Betis - Real Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.

-Lunes 6.

Osasuna - Celta. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.