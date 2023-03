Xavi Hernández: "Hoy no podemos presumir del cómo, está claro"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"El plan era tener posesiones largas, jugar en campo contrario, ganar duelos para jugar más en campo del Madrid. Dominar la pelota, el primer objetivo es defender con la pelota. Hemos tenido pérdidas, no hemos estado pulcros con la pelota en campo contrario", dijo en rueda de prensa después del Clásico.

El técnico azulgrana reconoció que el 35% de posesión no es lo que buscaban pero se refirió a las pocas ocasiones que tuvo el Madrid. "El Madrid no ha tenido ocasiones clara, defender es parte del juego. Hoy no estábamos bien con la pelota y sin ella estuvimos extraordinarios. Hoy no podemos presumir del cómo, está claro. El rival te exige, te pude dominar y hay que trabajar en defensa. Cómo le recuperas la pelota a Modric y Kroos", afirmó.

"Da moral ganar en el Bernabéu. Teníamos bajas importantes. El rival te presiona todo el partido, ha ganado duelos, se la han jugado al mano a mano con tres centrales. Ellos nos llevan a este partido, no hemos traicionado ningún modelo de juego, el rival te lleva a jugar de esta manera, pero también hay que defender", añadió.

Por otro lado, Xavi insistió en poner de favorito al Madrid, como hizo en la previa, pero destacó cómo minimizaron a los blancos. "Hoy no hemos dominado con el balón. No hemos sabido encontrar soluciones y podíamos haber empatado perfectamente. Sigo viendo al Madrid muy fuerte, hoy le hemos minimizado, no ha generado ocasiones", dijo.

"Hoy los centrocampistas no han tenido el dominio del partido. Hemos sufrido más de la cuenta, hemos tenido que correr mucho, pero hay que valorar el trabajo defensivo. Muchas veces sufríamos cuando teníamos partidos así y hoy no hemos sufrido. Es para elogiar. Vinicius genera seis ocasiones por partido, hoy ninguno", terminó.