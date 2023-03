Echenique sobre el sólo si es sí: "Llevo años en el Congreso y jamas vi que el socio mayoritario no quiera negociar"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Echenique, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha asegurado "no entender" los motivos por los que el PSOE "ha abierto voluntariamente una crisis" a cuenta de la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'. "No somos capaces de comprenderlo", ha reiterado el portavoz de unidad Podemos, quien ha recordado que el Ministerio de Igualdad "llevaba dos meses negociando discretamente cuando el socio mayoritario decidió filtrar su propuesta de reforma".

Respecto al sentido del voto de Unidas Podemos para admitir a trámite la proposición de ley del PSOE, Echenique ha asegurado que la voluntad de su formación es "evitar que el martes se de un espectáculo poco edificante y se apruebe un texto legislativo que suponga volver al Código Penal de 'la manada'".

Echenique ha hecho especial hincapié en la voluntad de su formación de reformar la ley por deseo del PSOE aunque ha asegurado que el problema no está en la norma, sino en su aplicación. "Creemos que no es un problema de la ley, pero el PSOE nos insistió mucho en que para ellos era importante modificar la escala de penas y aceptamos, pero sin volver al esquema anterior, al calvario probatorio", ha añadido el dirigente de Podemos quien ha hecho alusión que del PSOE ha admitido que la reforma de la ley no frenará la revisión de condenas.