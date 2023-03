Portaltic.-Google Play avisa de las aplicaciones que se bloquean o fallan mucho antes de descargarlas en el 'smartphone'

Google Play notifica cuándo una 'app' no funciona correctamente en tu 'smartphone' GOOGLE PLAY

MADRID, 3 (Portaltic/EP)

El gigante tecnológico ya comenzó a implementar medidas el pasado mes de noviembre de 2022 para ocultar las aplicaciones que habían quedado desactualizadas en Google Play y notificar de la existencia de una actualización para 'apps' que fallan. Así, pretendía proteger a los usuarios de los programas que carecen de las últimas protecciones en materia de privacidad y seguridad.

Ahora, tal y como ha señalado el analista Mishaal Rahman y han compartido algunos usuarios en portales como reddit, se han empezado a mostrar notificaciones en distintas 'apps' de Google Play que avisan de que esa aplicación "puede dejar de funcionar" en el dispositivo. Este aviso se muestra en color rojo debajo del botón de instalar.

La medida fue anunciada como una nueva función de Google Play en el mes de noviembre de 2022, tal y como explicó la compañía en su blog de desarrolladores. La función se llama 'Barra de calidad por modelo de teléfono' y examina la calidad técnica de la 'app', que puede variar entre dispositivos.

Una aplicación puede ser estable y funcionar de forma fluida en un modelo de teléfono, pero no funcionar igual de bien en otro, dependiendo de sus características. Según detalla Google Play, en base a ello, ha introducido un nuevo umbral de "mal comportamiento" de las 'apps' que se evalúa según el modelo de teléfono.

Concretamente, este umbral se establece en un máximo de 8 por ciento por modelo de teléfono. Por tanto, para que Google Play mantenga la visibilidad de la 'app' y no muestre el aviso de funcionamiento incorrecto a los usuarios, la tasa de fallos y de ANR (aplicación no responde) percibida por el usuario, no debe superar el 8 por ciento.

De hecho, según detalla, las notificaciones de advertencia en la ficha de Play Store para "indicar a los usuarios que es posible que su aplicación no funcione correctamente" se comenzaron a aplicar desde el 30 de noviembre de 2022. No obstante, a pesar de incluir este mensaje de advertencia, la aplicación puede ser descargada por el usuario si así lo desea.