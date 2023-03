Estados La Asociación de Tenis de Estados Unidos apoya la participación de Novak Djokovic en Indian Wells y Miami

LONDRES, 4 (dpa/EP)

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) y el US Open han apoyado que el serbio Novak Djokovic, que no puede entrar en Estados Unidos por no estar vacunado contra la COVID-19, pueda participar este mes en los torneos de Indian Wells y Miami.

Dado que las restricciones actuales finalizan en abril, el serbio, ganador de 22 títulos de 'Grand Slams', quiere una dispensa para entrar en el país y disputar el BNP Paribas Open de Indian Wells, que comienza la próxima semana, y el torneo de Miami.

"Novak Djokovic es uno de los más grandes campeones que ha visto nuestro deporte", señaló el US Open desde su cuenta oficial de Twitter. "La USTA y el US Open esperan que Novak tenga éxito en su petición para entrar en el país, y que los aficionados puedan verle de nuevo en acción en Indian Wells y Miami", añadió.

La no vacunación de Djokovic le hizo perderse tanto el Abierto de Australia -con la consiguiente expulsión del país- como el US Open el año pasado. Al dejar de ser necesaria la vacuna contra la COVID-19 para entrar en Australia, Djokovic recurrió con éxito una prohibición de tres años para solicitar un visado y pudo competir en el Abierto de Australia de enero, donde se impuso al griego Stefanos Tsitsipas en la final.

La semana pasada, el tenista de 35 años declaró en rueda de prensa que estaba "esperando respuesta" respecto a su participación en Indian Wells y Miami. "Estoy esperando una respuesta, no depende de mí. Pronto lo sabré. Todo está en proceso. Estoy agradecido al torneo de Indian Wells, a Miami y a las comunidades por su apoyo públicamente", indicó.

"Les gustaría que pudiera jugar en sus torneos. Estoy muy agradecido por ello porque tengo un gran deseo de estar allí, no he jugado allí desde hace un par de años. Espero que pronto llegue una decisión positiva, pero no está en mis manos", concluyó.