VÍDEO: Unas 300.000 personas se manifiestan contra la reforma judicial en la novena semana consecutiva de protestas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La Policía ha declarado la protesta "manifestación ilegal" en HaShalom después de que unos 200 manifestantes se saltaran las barreras policiales e iniciaran un fuego para cortar la autopista de Ayalon.

Los manifestantes se han concentrado inicialmente a última hora de la tarde en lugares como el cruce de Goma de Tel Aviv. Entre los 1.500 primeros asistentes había un grupo de mujeres ataviados con el vestido rojo del libro distópico 'El Cuento de la Criada', informa el diario 'Yedioth Aharonoth'.

En Rehovot se ha colgado de un edificio una copia gigante de la Declaración de Independencia de Israel y los manifestantes han podido estampar su firma en la parte baja como forma de denuncia contra la iniciativa de reforma judicial. En otros puntos de Tel Aviv han abundado las banderas israelíes y las pancartas contra Netanyahu y su propuesta.

También se han superado los controles policiales en la autopista Ayalon, donde los manifestantes han intentado cortar el tráfico. La Policía ha empleado caballería y cañones de agua para dispersar la protesta. Hasta el momento hay noticia de tres detenidos por alteración del orden público.

"Creemos en este país", ha declarado el líder de la oposición, Yair Lapid, desde Herzliya. "Creemos que no tenemos futuro si Israel no es una democracia liberal fuerte. Creemos en el bien común y no como algo que el Gobierno nos dé como regalo y está claro que es algo que el Gobierno nos lo puede quitar", ha añadido.

Otro dirigente de la oposición, Benny Gantz, ha destacado que "aquí hay gente que protege al Estado, que trabaja para el Estado, sirve a toda la sociedad israelí y que viene de todas partes". "Judíos, árabes, religiosos y no religiosos porque no tenemos otro país y porque no tenemos otro camino", ha argumentado.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, había ordenado el viernes a la Policía impedir que los manifestantes cortaran el tráfico. Ya el sábado, Ben-Gvir ha visitado el centro de mando de la Policía y ha cargado contra los "anarquistas".

"He venido aquí a aplicar mi política. No tengo intención de disculparme con nadie y menos con los anarquistas que quieren incendiar Tel Aviv", ha advertido.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/747071/1/300000-personas-manifiestan-contra-propuesta-reforma-judicial-netanyahu

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06