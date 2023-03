Xavi: "El Barça es el club más difícil del mundo, tienes que ganar y convencer"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que en la victoria de Copa del Rey ante el Real Madrid estuvieron "extraordinarios sin balón", a pesar de que no era el objetivo, y ha insistido en que el el club azulgrana es "el más difícil del mundo", ya que "tienes que ganar y convencer", y espera que el equipo aproveche este "golpe de moral y de confianza" ante el Valencia este domingo.

"Veo que ha habido revuelo. El Barça es el club más difícil del mundo; ganas al Madrid 0-1 y parece que no convence, cuando si fuera al revés sería fiesta nacional. Es el club más difícil del mundo, lo dije el año pasado y me cayeron hostias como un piano. En el Barça tienes que ganar y convencer, y además tener un 70% de posesión y generar tú 17 y el contrario tres", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que el rival era "vigente campeón de la 'Champions' y de LaLiga". "Cuando te aprietan atrás es difícil tener la posesión; ¿cómo tienes la posesión si no tienes un hombre libre? Es entender de fútbol. Hablar de posesión cuando te hacen hombre a hombre es absurdo. Nosotros no nos plantamos en nuestra propia área con bloque bajo, nos puso el Madrid, el rival te lleva a estas situaciones", manifestó.

Sin embargo, reconoció que, aunque no era el objetivo, estuvieron "extraordinarios" en el juego sin balón. "Desde dentro hicimos un análisis: el Madrid nos exigió, nos sometió en muchos momentos... Queremos defender siempre con pelota y tener posesiones largas y no lo conseguimos. A veces los equipos grandes pueden someterte. No buscamos una posesión del 35%, buscamos una posesión del 60 o del 70%. También trabajamos defensivamente sin pelota, y ahí estuvimos extraordinarios. No es el partido ni el escenario que buscamos, nosotros buscamos ser dominadores, posesiones largas, mantener y generar cosas con balón. No hemos dominado el juego con pelota, pero sí sin pelota", manifestó.

"Entrenamos lo que era más significativo para el concepto de juego que tenemos. Solo en un partido no hemos tenido el dominio del partido desde que soy entrenador del Barcelona. Hacer un análisis por un partido creo que es exagerado. No estuvimos bien con balón, no supimos salir bien de la presión alta del Madrid, no tuvimos circulaciones de balón alto... Tenemos que mejorar con balón, pero sin balón estuvimos extraordinarios, y eso también es importante", continuó.

Así, insistió en que en el Barça "además de ganar tienes que convencer, no solo vale ganar". "Tenemos una idea de juego muy clara que cuando no se da, aun ganando, la gente no está tan satisfecha. Tenemos una cierta ventaja en la semifinal de Copa, pero es cierto que quedé más satisfecho el día de la Supercopa. Me gusta ganar y ser más protagonista en el juego, pero cuando te presionan alto y bien, con Rüdiger y Militao ganando duelos, es muy difícil salir. Es el club más difícil del mundo, sin ninguna duda", expresó.

Por otra parte, el técnico catalán reconoció que la victoria ante el cuadro blando "es un golpe de moral y de confianza" y hay que "trasladarlo a otra competición". "Espero que nos sirva de experiencia el partido de Almería, debemos salir con la intensidad necesaria. Es una oportunidad de oro para nosotros de ponernos a diez puntos a la espera de lo que haga el Madrid después con el Betis. Fallamos ya ese día, no podemos perder puntos", afirmó sobre la derrota de la semana pasada ante los andaluces.

"Prefiero jugar antes y ganar. Tenemos que centrarnos en el Valencia, que será un partido muy difícil, ellos se juegan la vida. Somos los que estamos en mejor situación y dependemos de nosotros mismos", continuó, antes de hablar del trabajo de Rubén Baraja. "El 'Pipo' Baraja es un gran compañero y un gran futbolista que marcó diferencias en el gran Valencia. Es un fichaje acertado porque quiere al club, hace muy bien las cosas. Hemos analizado los dos últimos partidos; ha ganado en intensidad, en ritmo, en coraje. Perdieron en Getafe cuando no lo merecían y ganaron a la Real Sociedad en casa jugando bien", señaló.

Respecto a sus futbolistas, desveló que Andreas Christensen estará "disponible" para el duelo de este domingo, mientras que Robert Lewandowski tiene "muy buenas sensaciones" y Pedri y Ousmane Dembélé siguen sus respectivos procesos y "las sensaciones de cada jugador marcarán". "Ganamos sin Pedri, sin Andreas, sin Ousmane... Significa que el equipo es un bloque. Es esencial que hayamos podido ganar en un campo tan difícil con estas cuatro bajas tan importantes", expuso.

En otro orden de cosas, se mostró "feliz" por la renovación de Sergi Roberto. "Es una gran noticia que Sergi pueda continuar, es un futbolista extraordinario. Dentro del vestuario lo valoramos muchísimo como persona y como jugador. A ver 'Busi'...", afirmó sobre la posible continuidad del capitán Sergio Busquets.