AMP.-Grecia.-Disturbios entre policías y manifestantes tras una protesta por la respuesta al accidente de tren en Grecia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Policías y manifestantes han protagonizado este domingo enfrentamientos durante una manifestación de protesta por la respuesta de las autoridades al accidente de tren de Tempi del 28 de febrero, en el que murieron 57 personas.

Más de 10.000 personas han secundado la convocatoria de los sindicatos ferroviarios, a los que se han sumado otras organizaciones sindicales, partidos políticos y colectivos.

Poco después del mediodía un grupo de personas lanzaron cócteles molotov, bengalas y piedras contra los policías en la plaza Sintagma del centro de la capital griega. Los agentes respondieron con gases y granadas aturdidoras.

Los incidentes se extendieron a la calle Panepistimi, donde los manifestantes prendieron fuego a maquinaria de construcción y dañaron varias marquesinas de paradas de autobús, informa la emisora Athena 98.4 FM.

Más tarde en la plaza Omonia los agentes emplearon de nuevo gases contra los manifestantes, que se retiraron a la calle Pireo y la calle Sócrates. Después unas 300 personas se han concentrado frente a la sede del Parlamento, de nuevo en la plaza, ya sin mayores incidentes.

DISCULPAS DEL PRIMER MINISTRO

Mientras, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ha publicado un mensaje en redes sociales para pedir disculpas por lo ocurrido en el accidente ferroviario.

"Permitidme comenzar con lo evidente. Como primer ministro le debo a todo el mundo, pero sobre todo a las familias de las víctimas una enorme disculpa tanto personalmente como en nombre de todos los que han gobernado el país en los últimos años", ha apuntado el mandatario conservador.

"No puede ser que en Grecia, en 2023, dos trenes circulen en direcciones contrarias por la misma vía (...). No podemos, no debemos y no queremos escondernos tras el error humano. Si se hubiera completado el proyecto de telegestión hubiera sido prácticamente imposible que se hubiera producido este accidente", ha apuntado.

Mitsotakis ha subrayado que habrá una investigación judicial rápida para esclarecer las responsabilidades y ha adelantado que el Ministerio responsable anunciará nuevas medidas en cuestión de días para mejorar la seguridad de los ferrocarriles.

A nivel político ha apuntado a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento que examine "todo lo que ha pasado en los trenes griegos en los últimos 20 años".

El dirigente ha aprovechado para destacar la "otra Grecia" que representan los trabajadores de emergencia, los sanitarios que respondieron desde el primer momento al accidente. "También vemos la cara de esa Grecia mejor en los pasajeros que arriesgaron la vida para salvar a otros pasajeros, en las griegas y los griegos que se apresuraron a donar sangre y en los jóvenes que han protestado silenciosa y pacíficamente con velas", ha argumentado.