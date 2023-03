Delaporte aboga por un apoyo político a la paridad en los festivales: "Que el Ministerio de Igualdad premie estas cosas"

Acaba de actuar en la International Live Music Conference de Londres con el apoyo de Mad Cool, The Spanish Wave y la Comunidad de Madrid

LONDRES, 5 (de la enviada especial de Europa Press Michelle Ortega)

El dúo hispano-italiano Delaporte busca entrar en el circuito musical europeo tras haber conquistado ya el español gracias a sus potentes directos en los festivales españoles, donde ven cuestiones a mejorar, como la paridad, un objetivo que requiere, a su juicio, apoyo político.

"Que el Ministerio de Igualdad premie estas cosas, por ejemplo", propone Sandra Delaporte en una entrevista concedida a Europa Press junto a su compañero Sergio Salvi durante su visita a Londres para participar en los conciertos de la International Live Music Conference con el apoyo de Mad Cool, The Spanish Wave y la Comunidad de Madrid.

Para Sandra Delaporte, hay que dejar de hablar de esta problemática "culpando a los festivales y promotores". "Es una cuestión general y política, sistemática, que hay que cambiar entre todos, todas y todes", demanda.

En este sentido, señala que esto "viene de lejos" porque "a lo largo de la historia de la música española ha habido situaciones que han hecho que las mujeres no puedan desarrollar sus proyectos de una manera igual que la de los hombres", motivo por el que ahora, "probablemente", "haya menos mujeres que funcionen" y "consigan los números", lo que hará que "sean menos interesantes para los festivales".

La artista lamenta esta situación y, en este contexto, pide que se tenga en cuenta que los festivales son un "negocio" y que puede que en ciertas ocasiones, sobre todo para aquellos más pequeños, "no sea sostenible" económicamente apostar por esta paridad.

Salvi considera que lo que hace falta "al principio" es un "empuje artificial". "La industria musical es una industria de hombres y desde su posición de privilegio no van a querer cambiar esto", avisa, para instar a un "discurso político" que impulse la paridad en los festivales. En este sentido, propone una financiación para aquellos festivales que apuesten por la paridad "en un momento en el que desde el punto de vista del negocio no les sea rentable".

También sobre estos eventos, los componentes de Delaporte subrayan que tras la burbuja del año pasado, este año el sector se estabilizará y será viable porque en España "hay mucha cultura del entretenimiento".

EN ESPAÑA "FALTA ESCENA"

Asimismo, destacan que gracias a ellos "se genera circuito en España" y se dan a conocer grupos que de otra forma tendrían muy difícil dar el salto en sus carreras. Y es que, consideran que en España "falta escena y un catalizador". Las discográficas buscan artistas que "tengan seguidores" y "difícilmente se ponen a desarrollar un artista", afirma Sandra Delaporte.

"Hay poca ayuda a todos los niveles, para empezar a nivel social la cultura no se valora como en Francia, por ejemplo. Se confunde con entretenimiento. Por eso cuesta tanto que haya escena", ahonda, mientras Sergio Salvi señala al factor suerte.

También precisa que Delaporte tuvo la oportunidad de meterse en el circuito de festivales ya que los catalogaron como indie a pesar de hacer más electrónica: "No había un nicho para lo que hacemos, eso demuestra que en España hay pocos canales".

En este contexto, apunta a que en España nacen movimientos que "no tienen etiquetas", por lo que "no tienen una industria que los apoye". "La industria tarda mucho en reconocer el talento", avisa, mientras su compañera sentencia: "Es muy lenta, va 800 pasos atrás, se han quedado hace cinco años". Un ejemplo, para ella, es la novedad del hyperpop.

Precisamente, en este estilo, junto al techno o un sonido más experiencial -"sin ningún filtro sonoro"-, les gustaría indagar de cara a su próximo trabajo, en el que están empezando a trabajar y para el que no tienen fecha. Van tranquilos y priorizan la espontaneidad, el "pasarlo bien". Sobre las letras, avanzan que se acabaron las quejas. "Me he dado cuenta de que casi todas las canciones hablan de gente que se queja, desde el punto de vista de víctima, del mundo es horrible, todo se dramatiza. Ya bastante queja hay en el mundo", reflexiona Sandra Delaporte.

Mientras avanzan en ese nuevo álbum, que seguirá a los EP 'One' (2017), 'Uno' (2018) y el flamante 'Abril' (2021), así como a los LP 'Como anoche' (2019) y 'Las Montañas' (2020), los componentes de Delaporte trabajan también en darse a conocer fuera de España.

A LA CONQUISTA DE EUROPA

En esta línea, han participado este 1 de marzo en el evento London Calling, celebrado en la International Live Music Conference, la principal reunión anual de profesionales de la industria mundial de giras, festivales y espectáculos musicales en directo. Junto a la artista catalana Queralt Lahoz, congregaron a decenas de personas en el Phoenix Arts Club, uno de los cuatro recintos elegidos para presentar a los 14 artistas emergentes de más rápido crecimiento en Reino Unido e Europa.

Su participación ha sido respaldada por Mad Cool, The Spanish Wave y la Comunidad de Madrid con el propósito de apoyar la internacionalización del talento nacional, exportando arte, cultura y música. Un contexto en el que Mad Cool también colabora con Iberia Express. En concreto, la compañía ha vinilado uno de sus aviones con la imagen del festival para dar visibilidad al mismo y, así, a los artistas nacionales e internacionales que componen su cartel.

"Es una oportunidad que nos ayuda mogollón. Es genial que promotores a nivel internacional se interesen por música española", manifiesta Sandra Delaporte sobre el evento, del que espera que salgan "cosas guays" para "abrirse a Europa", donde la industria se mueve de una forma "más ordenada" y se dan a conocer grupos emergentes poniéndolos de teloneros de grandes nombres. Eso espera Delaporte, que también llega con su sonido a América Latina, donde en México tiene especial acogida.

Para la artista, su crecimiento más allá del territorio español se lo deben a su estilo electrónico, animado, de baile, y a su directo, que se basa en entrar "al escenario como si fueran a reventar un coche con un bate".