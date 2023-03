El ex primer ministro de Pakistán evade por el momento su arresto en medio de la confusión policial

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Durante su comparecencia, Jan ha vuelto por enésima vez a atacar al Gobierno paquistaní y al tribunal que ha pedido su entrada en prisión por negarse a comparecer en un caso de irregularidades en presuntos obsequios recibidos durante su mandato. "Nunca me he inclinado ante ningún hombre ni institución alguna, y no voy a hacerlo ahora", ha declarado Jan.

En medio de estas escenas, el superintendente de la Policía de Islamabad, Akbar Nasir, ha dejado entrever al diario 'Dawn' que lo más probable es que las fuerzas de seguridad soliciten "con todo el respeto" al ex primer ministro que se entregue a las fuerzas de seguridad de Lahore, con vistas a su posterior traslado a la capital del país.

Mientras tanto, el partido de Jan, el Movimiento para la Justicia de Pakistán (PTI), ha pedido a un tribunal que conceda al exmandatario una fianza que le permitiría seguir en libertad hasta el 9 de marzo, según ha añadido a GEO TV el actual presidente del partido, Fawad Chaudhry.

Todo esto tiene lugar después de que el magistrado Zafar Iqbal, al frente de una corte de Islamabad, emitiera a finales del mes pasado su orden de arresto sin fianza contra Jan, a quien acusó de dilatar el proceso en su contra, antes de fijar el 7 de marzo como fecha límite para su detención.

El 21 de octubre, la Comisión Electoral de Pakistán (ECP) concluyó que el ex primer ministro había hecho "declaraciones falsas y declaraciones incorrectas" con respecto a los obsequios recibidos y almacenados en el departamento de Toshajana, la sección del Gabinete que almacena los obsequios entregados a gobernantes y funcionarios gubernamentales por jefes de otros gobiernos y dignatarios extranjeros.

Jan ha rechazado todas las acusaciones, que ha denunciado como un nuevo intento del Gobierno para dañar su reputación y mantenerle apartado de un poder que acabó cediendo tras perder una moción de censura en abril del año pasado, lo que supuso el comienzo de una batalla sin cuartel contra las autoridades.