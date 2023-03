Fórmula 1/GP Carlos Sainz: "En cuanto he intentado luchar con Alonso me he cargado las ruedas"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Lo hemos intentado todo, aguantamos bien el primer juego de neumáticos pero la carrera fue tomando forma y acabamos donde merecíamos, detrás de Aston Martin y un Fernando que ya veíamos que nos iba a poner las cosas complicadas", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrileño tuvo una bonita lucha con Alonso, pero no le aguantaron los neumáticos. "Está claro que este circuito no era nuestro fuerte por la degradación que hay. Era una asignatura pendiente del año pasado. En cuanto he intentado luchar con Fernando me he cargado las ruedas. Luego las he recuperado pero ha dejado poco margen, tiras y te comes las ruedas. Es una asignatura que trataremos de mejorar", afirmó.

Además, Sainz, que terminó cuarto por detrás del asturiano, explicó los toques con su amigo. "Siempre respeto a Fernando y ha sido una batalla dura y bonita, peleando por un podio que se merecen él y Aston Martin por el trabajo que han hecho. En las próximas carreras intentaremos hacerlo mejor", terminó.