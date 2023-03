Netanyahu censura al jefe del OIEA por advertir de que es ilegal atacar instalaciones nucleares

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Cualquier ataque militar contra una instalación militar es ilegal y está fuera de la normativa que todos debemos cumplir", dijo Grossi al ser interrogado en rueda de prensa por las amenazas de Estados Unidos e Israel de atacar a Irán si no fructifican las negociaciones para atajar su miedo al desarrollo de armamento nuclear.

"Rafael Grossi es una persona válida que ha realizado una declaración no válida", ha apuntado Netanyahu durante el Consejo de Ministros de este domingo. "¿Prohibido por la ley? Irán, que pide públicamente nuestro exterminio, ¿puede proteger sus armas de destrucción que nos masacrarían?", ha añadido, informa el diario 'The Times of Israel'.

"¿Tenemos prohibido defendernos? Por supuesto que lo tenemos permitido y lo estamos haciendo (...). Nada evitará que protejamos nuestro país y evitemos que los opresores destruyan el Estado judío", ha subrayado.

Israel ya ha bombardeado instalaciones nucleares en Siria en 2007 y el propio Netanyahu ha advertido de que atacará Irán mientras mantiene una guerra encubierta contra los agentes iraníes en toda la región de Oriente Próximo.

En 2021 un ataque israelí no reconocido dañó las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de la central de Natanz y en 2020 Teherán culpó a Israel de un sofisticado ataque que acabó con la vida de su principal científico nuclear.