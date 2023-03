Denise Dresser demanda a AMLO por “asesinato verbal”

La politóloga y escritora, Denise Dresser, presentó una demanda de amparo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por lo descalificarla y denostarla, al menos 87 veces, en su conferencia de prensa mañanera.

Dresser calificó el trato que ha recibido del mandatario como “asesinato verbal” y una violación de sus derechos humanos, por lo que en el mes de septiembre ejerció su derecho a presentar el recurso legal, pese a que se trata del titular del Ejecutivo.

Una de las razones de su demanda es que no tiene otro mecanismo para defenderse de los ataques lanzados desde la tribuna presidencial, que le permitan contra argumentar a López Obrador sobre sus dichos en los que la ha acusados de ser “agente de un gobierno extranjero”.

“Demandé a AMLO porque está violando mis derechos y los de todos, al inhibir la libertad de expresión, por el efecto intimidatorio que produce su arenga”, indicó a través de su columna publicada en el diario Reforma.

Sin embargo, la jueza a la que le correspondía admitir la demanda “le tembló la mano”, de acuerdo con Dresser, y la secretaria en funciones se encargó de resolver el asunto legal, con el argumento de que la politóloga y escritora no tenía derecho a ampararse, pues las mañaneras no son un acto de autoridad y son opiniones del presidente basadas en el derecho a la libertad de expresión.

“La ‘secretaria en funciones’ me aplicó de manera retroactiva el Plan B de la reforma electoral, alegando que las mañaneras no constituyen una campaña gubernamental, ya que ahora el presidente y todos los funcionarios pueden decir lo que quieran, cuando quieran y eso no constituye propaganda”, expresó.

Denise Dresser aseguró que la demanda interpuesta tiene como objetivo sentar un precedente para defender su nombre y el de los agredidos y denostados desde la tribuna presidencial.

Además, dijo que AMLO traiciona a sus amigos, las causas que compartían y la democracia después de asumir la presidencia de la República.

“Deseo que los jueces defiendan el derecho de la ciudadanía a recibir información gubernamental veraz, objetiva, oportuna y sin sesgos como lo señala la Constitución”.