A 140 días del anuncio para importar carne barata, Senasica aún no da permisos

A 140 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara —en octubre de 2022— la disminución de trámites, control aduanero y fitosanitario para la importación de carne de pollo y res hacia el país, con el objetivo de hacer frente a la inflación y que los mexicanos puedan tener mayor acceso a estos alimentos, esto no se ha concretado.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) no ha hecho publicas las hojas de requisito sanitarios para que se pueda traer carne importada de Brasil. La que sí está publicada es la de Argentina, pero solamente se puede traer carne de ciertas plantas que están libres de fiebre aftosa; y a la fecha, no se ha importado ningún kilo de Argentina.

Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe de Senasica, dijo que están a punto de publicar la hoja de requisitos sanitarios para la importación de carne de res, cerdo y pollo de Brasil y Argentina, la cual, reiteró, es para frenar el alza de precios en alimentos en México.

“Estamos por publicar la hoja de requisitos sanitarios para la importación de carne de bovino de Brasil, especialmente de las regiones libres de fiebre aftosa”, comentó durante la toma de protestas del comité directivo Comecarne 2023-2024, en el marco de la Expo Carnes y Lácteos 2023.

El director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, durante su participación en la Expo Carnes y Lácteos 2023.

Te puede interesar: México continuará con la dependencia de importar granos en 2023

Recordó que reciente México abrió el mercado del país a la carne de res de Argentina, así como el ingreso de productos cárnicos de porcino del estado de Santa Catarina, Brasil, estos se suman a la carne de ave que ya se importa de dichos países, junto con la carne de bovino de Uruguay.

“Están por concluir las negociaciones por la apertura el mercado de carne de bovino de Brasil de regiones libres de fiebre aftosa, que han demostrado cumplir con la calidad sanitaria que exige nuestro país para proteger la producción pecuaria nacional y la salud de los consumidores”, sostuvo.

Calderón Elizalde subrayó que la finalidad es contar con una mayor oferta de esta proteína que permita incidir en la baja en su precio. Aunque, añadió, a la fecha no ha ingresado carne de res de Argentina, hasta que se cumplan con los requisitos de sanidad.

Sin embargo, aunque la Senasica y Cofepris —instancias involucradas en el control sanitario de importación de carne— publiquen la hoja fizoosanitaria, los países no podrán traer inmediatamente sus productos, hasta que que cumpla con la calidad sanitaria que exige México, la cual puede tardar hasta más de un año.

Ante la inquietud de la industria cárnica sobre el intercambio comercial con Brasil, la Senasica resaltó que el mercado mexicano no está abierto aún a la importación de carne brasileña y, de ser el caso, tomará todas las medidas necesarias que permitan el ingreso de productos libres de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).

En los próximo días la dependencia estará atenta al resultado de las investigaciones que realiza el gobierno brasileño y tomará las decisiones necesarias para permitir o no el ingreso de carne de res de ese país sudamericano a México.

Recuerda que la #trazabilidad es seguir paso a paso un producto, desde el origen hasta que llega al anaquel 🐄🧑🌾🚛🏪 pic.twitter.com/ZcJMRjiJYm — Senasica (@SENASICA) December 31, 2022

Industria pide no abrir la frontera

Ante la posibilidad de importación de carne, el Consejo Agropecuario Nuevo León, a través de su presidente, Eladio González Peraza, pidió al Gobierno federal no abrir la frontera a la importación de carne procedente de Brasil hasta asegurar que se han acordado todos los requisitos necesarios y se tiene personal suficiente para aplicar las medidas de inspección, estudios, vigilancia y, sobre todo, cumplimiento de campo, para garantizar que no entrarán a México cárnicos ni animales que representen un riesgo de enfermedades al ganado mexicano.

Por su parte, Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dijo que todavía no está admitida la importación de Brasil, está abierto el arancel, pero la hoja de requisitos para importar carne brasileña todavía no la autoriza Senasica. “Lo que anunció Senasica es que estaba por sacar la hoja de requisitos”.

El experto en la industria agroalimentaria dijo que ante la situación de “la vaca loca”, la dependencia deberá tomar una posición, si va a detener la hoja de requisitos o suspenderla mientras se analiza este tema, que dio un caso positivo en Brasil.

“A la gente no hay que preocuparla, mientras no esté autorizado lo de Brasil, la autoridad tiene que ser responsable, si realmente existe evidencia del tema de la vaca loca, no se permita importar carne brasileña, porque sería no cumplir con su trabajo de cuidar la inocuidad de los alimentos de los mexicanos. Tampoco hay que alertar, si no nos va a pasar como el huevo y calentemos el mercado y empiecen a subir los precios de la carne”, resaltó.

Empaquetado de carne

No dejes de leer: ¡Dieta plástica! Microplásticos saturan pulmones y estómagos de capitalinos

Importación buscan reducir el precio de la carne

El director general de GCMA señaló que la idea del Gobierno federal de importar carne es traer producto más barato para frenar la inflación. Destacó que México es el quinto país con mejor sanidad e inocuidad a nivel mundial, por lo que llama a no permitir el ingreso de carne importada. “Con la sanidad y la inocuidad no se negocia. Primero está la salud de la gente”, concluyó.

Cabe recordar que aunque los requisitos para producción de carne son estrictos, en el mercado interno la compra en mercados, tianguis y rastros no cumple con estas medidas sanitarias para el cuidado de la salud de los mexicanos en el consumo de carne, ya que esa es competencia de las autoridades locales o municipales.