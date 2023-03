Al menos cuatro ministras del PSOE acudirán mañana a la marcha contraria a su reforma del sólo sí es sí

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que entiende el movimiento feminista y el 8M como un "movimiento conciliador". "Lo que trata es de ampliar la complicidad en torno a los objetivos que nos unen y ahí es donde nos van a encontrar a nosotras como feministas", ha recalcado.

Asimmismo, ha apelado a la "sororidad" con la que las mujeres han conseguido los avances esenciales a pesar de que sea un movimiento que no seimpre ha sido "monolítico". En este sentido, ha advertido de que los avances no son irreversibles porque existen e no son irreversible,s,m existen amenazas publicas, por ejemplo cogibenro de calisición Vox y PP que llebvo a inciiar acciones para evitar retroceses en el aborto, esas amenazas están ahí y quiero aprovechar para reivindicar el valor de movimiento feminista, gratitud para las eminidstas que nos prececieron y de responsabilidad con las futuras generaciones.

ACTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE IGUALDAD

Por otro lado, fuentes del Ejecutivo no han confirmado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este miércoles al acto intstitucional convocado por el Ministerio de Igualdad y titulado 'Ahora que ya nos veis.#Este8MHablemos'.

Según informa Igualdad, el acto organizado por el Instituto de las Mujeres estará presidido por la ministra de igualdad, Irene Montero, que estará acompañada por la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez y la directora del organismo de Igualdad, Toni Morillas. En todo caso, fuentes de Moncloa señalan que la agenda del día del jefe del Ejecutivo estará centrada en el 8M.