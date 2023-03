¡Lo cumplieron! Transportistas marchan en CDMX por desacuerdos con Semovi

Los cerca de de 500 transportistas de las rutas 12, 57, 84 y 91 de la Ciudad de México que amenazaron el fin de semana con realizar una protesta, cumplieron su promesa este 7 de marzo al bloquear la Calzada de Tlalpan a la altura de San Antonio Abad, por el conflicto que tienen con funcionarios de la Secretaría de Movilidad (Semovi) a quienes acusan de borrarlos de los corredores viales en Culhuacán y Centenario, y favorecer a empresas particulares.

Minutos después de las 8:30 horas, un grupo cercano a 200 transportistas comenzaron su movilización hacia las oficinas del gobierno capitalino en el Centro Histórico de la CDMX, haciendo señalamientos de corrupción al interior de la Semovi, pues aseguran que no son una minoría inconforme como señaló la dependencia encabezada por Andrés Lajous en dos comunicados emitidos el 5 y este 7 de marzo.

La Semovi asegura que los conflictos en las rutas 57, 12, 84 y 91 tienes matices particulares, pero que, en todos los casos se trata de grupos minoritarios que tienen conflictos internos al interior de sus organizaciones que han provocado “graves problemas de operación, hechos de tránsito y mal servicio en las rutas”.

La dependencia capitalina también informó que de su parte se ha privilegiado el diálogo y que se acordó una mesa de trabajo con los transportistas que se realizará en conjunto con la Secretaría de Gobierno de la CDMX el próximo 9 de marzo.

Sin embargo, lo quejosos manifiestan que funcionarios como el director de Rutas de la Semovi, Carlos Alcalde Gutiérrez, dejaron fuera a cientos de concesionarios de la firma de actas constitutivas que favorecen solo a un sector, y a la empresa Autobuses Barrios de Culhuacán, para la cual, aseguran, trabajó el subsecretario de Transporte de la Ciudad de México, Luis Ruíz.

Otra concentración de manifestantes se registró en la Avenida Centenario en la alcaldía Álvaro Obregón, quienes demandan el reconocimiento de la empresa “Corredor Centenario-Águilas S.A. de C.V.”.

Los manifestantes aseguran que no están en desacuerdo con los servicios zonales “Culhuacanes” y “Xochimilco”, sino con las acciones emprendidas por los funcionarios. Refieren que las actas constitutivas firmadas en Puebla por Luis Ruíz favorecen únicamente a cuatro concesionarios, mismas que califican como “fraudulentas”.

“Estamos bien constituidos de acuerdo a la Gaceta Oficial, no como ayer se ha comunicado. Carlos Alcalde que dice que somos minoría, no es cierto, aquí mostramos un acta donde están los dueños de cuatro cuatro personas que está hecha en Puebla, y aquí está el acta constitutiva de nosotros echan el Distrito Federal señores con todos los socios integrados y somos mayoría no como está diciendo”.

— Transportista inconforme de la ruta 57.