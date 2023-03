El expresidente panameño Martín Torrijos confirma su candidatura para las elecciones de 2024

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Me propongo ser candidato presencial en las elecciones de mayo de 2024. No me quedaré al margen; Panamá está en crisis, todos tenemos que construir a su solución; debemos rescatar a Panamá", ha manifestado Torrijos en un vídeo compartido en sus redes sociales.

El expresidente ha incidido en que la nación centroamericana está inmersa en un periodo de crisis fuertemente marcado por las situaciones de inseguridad, la corrupción o el clientelismo, entre otros asuntos que, dice, afectan enormemente a la sociedad.

Asimismo, Torrijos ha centrado la mirada en la labor de la Asamblea Nacional, un órgano en el que "juegan con las reglas y las leyes" y "usan el clientelismo para ganar elecciones". "Es la política al servicio del dinero", ha lamentado.

La Asamblea Nacional panameña está controlada por el Partido Revolucionario Democrático, formación a la que se adhirió a comienzos de la década de los 90 y con la que logró la victoria presidencial, pero de la que ahora dice que se desvinculará.

Pese a todo, Torrijos no ha profundizado en los detalles de su candidatura, si bien es cierto que no podrá concurrir por libre a los comicios, pues debería haberlo confirmado antes del mes de julio del año pasado, según relata el diario local 'La Prensa'.

En la parte final de su vídeo, Torrijos ha abogado por impulsar una candidatura pluralista, abierta, de convergencia y patriótica.