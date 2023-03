El PSOE critica las "peroratas" de Podemos en la reforma del sí es sí y los morados ven una "traición al feminismo"

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 7 de febrero de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate hoy una proposición no de ley del PP para impulsar una batería Carlos Luján - Europa Press (Carlos Lujan/Europa Press)

Los dos socios del Gobierno, PSOE y Podemos, han visibilizado este martes en el Congreso su división sobre la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' en un enfrentamiento en el que los socialistas han echado en cara a los 'morados' sus "peroratas" e "hipérboles" en la negociación de esta modificación y estos los han acusado de "traición al feminismo".

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, encargada de defender en la tribuna la propuesta socialista de reforma de la ley, ha presentado a su partido como la formación que "asume la responsabilidad" de modificar esta norma, criticando que sus socios de Gobierno no hayan hecho "propuestas para mejorar la ley". "Estamos cansados de sus peroratas", ha señalado.

"Dejen la hipérbole y hablen más de soluciones, que es lo maduro y lo serio. Cuando se tratan cuestiones de tanta relevancia no importa con quien, sino para qué", ha añadido durante su intervención.

Para Podemos, la actitud del principal partido en el Gobierno es una "traición al feminismo" y ha lamentado el "aplauso de la vergüenza" conseguido por el PSOE este martes "aliándose con PP y Vox" para sacar adelante esta reforma "y volver al Código Penal de la Manada".

La diputada ha explicado que su grupo está dispuesto "a admitir cambios" y en concreto "a subir las penas" aunque no quieran "una ley punitivista", pero ha aclarado que lo que "no va a permitir es que se saque el consentimiento del centro de la ley". Y, en este sentido ha llamado a las feministas a salir este miércoles 8 de marzo a la calle para "gritar que solo sí es sí". "Para decirles alto y claro que somos muchas más, que no les vamos a permitir que nos arrebaten nuestros derechos", ha señalado.

LOS SOCIOS DEL GOBIERNO CENSURAN ESTA DIVISIÓN

Este enfrentamiento público de los dos socios del Gobierno no convence a sus principales aliados en el Parlamento. Desde ERC ha calificado de "lamentable" y "poco progresista" que "dos ministras de un mismo Gobierno no sean capaces de acordar" en esta materia y ha criticado el uso del movimiento feminista por parte de PSOE y Podemos en vísperas del Día de la Mujer.

También EH Bildu les ha llamado a la responsabilidad". "Dialoguen, negocien, acuerden, no debatan en los medios, no se lancen acusaciones, no usen las posiciones de las fuerzas de la izquierda o al movimiento feminista para atacarse", les ha reprochado la diputada Bel Pozueta. A su juicio, "con esta actitud solo gana la derecha".

Precisamente, el principal partido de la oposición ha aprovechado su intervención para reclamar la dimisión o el cese de la ministra de Igualdad.