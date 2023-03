La UEFA anuncia un plan especial de reembolso para los aficionados por la final de la 'Champions' 2022

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así, los reembolsos estarán disponibles para todos los aficionados con entradas para las puertas A, B, C, X, Y y Z, en las que se reportaron "las circunstancias más difíciles", según la UEFA. Además, todos los aficionados que, según los datos de control de acceso, no entraron en el estadio antes de las 21.00 horas, momento del saque inicial, o que no pudieron entrar en el estadio de ninguna manera, tendrán derecho a reembolso. Por último, la UEFA ofrecerá reembolsos a todos los aficionados que adquirieron entradas de accesibilidad junto con las de sus acompañantes.

Teniendo en cuenta estos criterios, el sistema especial de reembolso cubre toda la asignación de entradas del Liverpool para la final, es decir, 19.618 entradas. Debido a la naturaleza del proceso original de venta de entradas, en el que los aficionados del Liverpool compraron las entradas al Liverpool FC y no directamente a la UEFA, la UEFA ha solicitado que el club ponga en marcha los reembolsos para garantizar "la protección de los datos personales y para facilitar el proceso".

"El club ha tenido la amabilidad de confirmar que aplicará el sistema especial de reembolso. En consecuencia, la UEFA reembolsará al Liverpool FC el valor total de estas entradas y el club tramitará los reembolsos a sus aficionados", informó la UEFA.

Los reembolsos a los aficionados del Real Madrid que cumplan los criterios de reembolso se procesarán en función de las solicitudes recibidas por el comprador de las entradas a través del servicio de atención al cliente de la UEFA. Lo mismo se aplica a los aficionados neutrales que compraron entradas directamente a la UEFA y que tienen derecho a reembolso.

Tal y como anunció la Embajada de Francia en el Reino Unido, los poseedores de entradas que hayan sido víctimas de delitos cometidos en París pueden denunciar su caso ante las autoridades francesas competentes.

El Secretario General de la UEFA, Theodore Theodoridis, explicó que para elaborar el plan especial de reembolso tuvieron en cuenta "un gran número de opiniones expresadas tanto en público como en privado". "Creemos que hemos ideado un sistema que es completo y justo", manifestó.

"Valoramos las aportaciones de las organizaciones de seguidores del Liverpool FC Spirit of Shankly (SoS) y Liverpool Disabled Supporters Association (LDSA), así como el diálogo abierto y transparente mantenido durante todo este periodo. Reconocemos las experiencias negativas de esos aficionados ese día y con este plan reembolsaremos a los aficionados que habían comprado entradas y que fueron los más afectados por las dificultades de acceso al estadio", indicó.