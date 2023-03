Petro acusa a la ministra de Deportes de firmar contratos después de pedir su renuncia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación", ha escrito este martes en su Twitter, aunque acto seguido ha sido más preciso y ha explicado que Urrutia firmó contratos tras pedirle su carta de renuncia.

Urrutia, medallista de oro en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Sídney de 2000, fue uno de los tres ministros que dejó el gabinete de Petro la semana pasada, junto a los anteriores titulares de Educación, Alejandro Gaviria y de Cultura, Patricia Ariza.

La versión de Petro dista de la Urrutia, que criticó hace unos días en la revista 'Semana' que no fuera avisada con tiempo de su destitución hasta el momento en el que fueron anunciadas las salidas. "No sabía, ni sospechaba", ha asegurado.

"No fue leal lo que me hicieron (...) Al país le digo que nunca hice las cosas mal. Las hice tan bien, tratando de atacar la corrupción, que terminé por fuera", dijo Urrutia, quien lamentó que los políticos no quieran "el cambio".

Varios medios colombianos se han hecho eco de la noticia de que Urrutia, desde el momento en el que Petro anunció su salida, habría firmado más de 260 contratos por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos (unos 4,8 millones de euros).

Su sustituta es Astrid Rodríguez, que tomará posesión de su cargo este martes, tal y como ha anunciado Petro. "Por primera vez una educadora física, de la universidad pedagógica entrara a un gobierno", ha recalcado.