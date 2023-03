Corinne Diacre asegura ser víctima "de una campaña de desprestigio" para dejar la selección francesa femenina

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"En vista del vergonzoso estallido mediático de los últimos días, deseo, sin embargo, reafirmar públicamente que estoy totalmente decidida a llevar a cabo mi misión y, sobre todo, a honrar a Francia en la próxima Copa del Mundo", aseguró Diacre en un comunicado enviado a 'AFP' y recogido por la web del diario deportivo 'L'Equipe'.

La técnico responde así a toda la polémica suscitada desde que el pasado viernes 24 de febrero, la capitana del combinado nacional, Wendie Renard, anunciase que renunciaba a su carrera internacional con 'La Bleues' por las actuales condiciones y de cara a preservar su "salud mental", en un mensaje dirigido hacia la seleccionadora.

La jugadora del Olympique de Lyon encontró rápidamente el apoyo y solidaridad de otras dos jugadoras importantes como Marie-Antoinette Katoto y Kadidiatou Diani, y aunque la Federación Francesa fue crítica con "las formas" y recordó que la selección está por encima, decidió abrir una investigación y debería aclarar el futuro de Diacre este jueves.

"Durante más de diez días he sido objeto de una campaña de desprestigio que asombra por su violencia y deshonestidad. Mis detractores no dudan -sin molestarse en decir la verdad- en atentar contra mi integridad personal y profesional, a cuatro meses del Mundial. No me dejaré alcanzar por esta operación de desestabilización, que no tiene en cuenta mi historial deportivo, y que tiene como único objetivo un ajuste de cuentas personales", sentenció Diacre.