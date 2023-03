El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU confirma que recibirá a la presidenta de Taiwán

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

McCarthy, que ha señalado que espera reunirse con ella, ha rechazado por el momento que vaya a viajar a la isla. "Esto no tiene nada que ver con mi viaje, con si voy a ir o no a Taiwán", ha aseverado en una rueda de prensa, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

El diario 'Financial Times' ya informó el lunes de que estaba previsto que McCarthy mantuviera un encuentro con Tsai en el estado de California en vez de en Taipéi, la capital taiwanesa, ante la posibilidad de que una visita de este tipo pudiera provocar duras críticas por parte de Pekín como ya lo hiciera el viaje realizado por su antecesora en el cargo, Nancy Pelosi, en el pasado.

Sin embargo, McCarthy ha puntualizado que China no condicionará sus movimientos: "No pueden decirme adónde puedo o no puedo ir". Asimismo, ha afirmado que le gustaría visitar la isla y desplazarse hasta allí junto a un grupo de diputados.

Las autoridades chinas han expresado su rechazo al respecto y han dicho estar "profundamente preocupados". "China se opone firmemente a cualquier intercambio oficial entre Taiwán y Estados Unidos", ha dicho la portavoz del Ministerio de Defensa, Mao Ning.