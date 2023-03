Fútbol/Liga Jorge Sampaoli: "Hay que competir con la realidad que vivimos"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Siempre digo lo mismo. Estoy igual ahora que cuando ganábamos tantos partidos y la dinámica había evolucionado. Sé dónde estoy y sé que va a haber baches por la realidad que vivimos, pero hay que afrontarlos y competir en esa realidad", afirmó Sampaoli este miércoles en rueda de prensa recogida por la web del club.

El de Casilda no esconde que la charla de este martes entre el vestuario y los dirigentes se produjo por la "situación complicada" en LaLiga Santander. "Hay que estar más unidos y confiar en los jugadores que tenemos, supliendo a través del funcionamiento colectivo algunas ausencias", apuntó.

El técnico argentino va a dar todo su "conocimiento" y "capacidad" para cambiar la actual dinámica, sin pensar en esas "especulaciones que habrá de forma mediática" sobre su futuro en el banquillo. "Ni las escucho, ni me invaden. Yo vine a una tarea y hasta el último momento dejaré la piel por esto", recalcó Sampaoli.

"Me tocó venir a reemplazar a un muy buen entrenador, de los mejores de la historia del club, que estaba en una posición muy baja en la tabla y se tuvo que ir. Hemos tenido una mejoría transitoria que se tiene que consolidar para que el club no tenga que asustarse con la realidad. Estamos a tres puntos del duodécimo y es lo que tenemos que mirar, lo que hago es trabajar para que nos vaya bien desde la honestidad", añadió al respecto.

Lo que también tiene claro es que la situación institucional del club y los accionistas no le afecta personalmente porque "prioriza lo deportivo" y no esconde que las dos últimas derrotas ante Osasuna y Atlético de Madrid le han generado "incomodidad", pero también "responsabilidad para darle a los jugadores más seguridades para salir de este momento".

El técnico sevillista recordó que ya han eliminado en la Liga Europa "a un candidato como el PSV" y que ahora deberán "intentar ser competitivos más allá de las dificultades, que son reales y que hay que solucionar" ante un Fenerbahce al que ve "también muy bien" y al que conoce bastante bien.

"TENEMOS QUE JUGAR CON ENERGÍA Y LIBERTAD"

"A Enner Valencia le hice debutar en EMELEC cuando empezó y dirigí a muchos jugadores de ese equipo, así que tengo mucho conocimiento de la plantilla. Creo que su fuerte es la presión, la transición y la fuerza de sus dos delanteros, que son de élite", advirtió Sampaoli, que no tiene claro que están en un tramo de temporada con "dos competiciones a la vez muy importantes".

El entrenador del Sevilla indicó que han entrenado "diferentes opciones" para contrarrestar cualquier cambio de sistema que haga su homólogo rival, Jorge Jesús, "incluso dentro del mismo partido", y que lo tienen "muy trabajado". "Seguramente, esos cambios de sistema nos tendrán atentos para modificar e incomodarle", puntualizó.

"Este bache que nos tocó nos hace repensar algunas cosas, pero tenemos que jugar con energía y libertad, porque si jugamos presionados y ansiosos es lo peor que nos puede pasar. Siempre jugamos de la misma manera y defendemos de la misma manera y no tuvimos tantos problemas como en los dos últimos partidos", detalló el preparador argentino.

Este tiene "una sensación de que cuando el equipo no juega bien sólo es por los centrales". "Pero hay muchas situaciones de pérdidas que nos impiden recomponernos más allá de si la línea es de cuatro o de cinco. Excusarse en las ausencias es fácil, pero hay una realidad estructural a la que hay darle un sostén para que el equipo no sufra cuando el partido va y viene. Cuando el equipo juegue mejor, ese tránsito se verá mucho menos", subrayó sobre los problemas en una zaga que no deja de tener bajas.

En este sentido, confirmó que el defensa francés Loïc Badé entrenó de forma "parcial" y que "su programación está más vinculada al domingo" para el importante derbi liguero ante la UD Almería. "Hemos tenido un jugador específico que no teníamos y por eso, su falta, a veces, se siente tanto, pero tenemos que aprender a vivir la realidad que tenemos y funcionar con otros que hagan que esas ausencias no nos dañen", remarcó.