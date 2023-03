¿Cuándo se realiza el paro nacional de mujeres y por qué se conmemora?

El Día Internacional de la Mujer se conmemora este 8 de marzo y por ello se convocaron marchas en distintas entidades del país para visibilizar la lucha por sus derechos, reducir la brecha en distintos ámbitos con los hombres y pedir un alto a la violencia feminicida. El día posterior, el 9 de marzo, desde hace 3 años, se ha realizado el paro nacional de mujeres.

Fue en el año 2020 cuando se comenzó a conmemorar “Un día sin nosotras”, con el objetivo de mostrar la su importancia en la vida cotidiana y en las actividades laborales y académicas, es decir, exhibir que son indispensables en la esfera pública.

Por tal razón, el paro nacional de mujeres se puso en marcha previo a la pandemia de Covid-19 y desde ese momento ha quedado instaurado en los círculos laborales y escolares, donde se ha facilitado que no asistan a sus actividades.

No obstante, algunos empleadores y profesores no han tomado consciencia sobre la dimensión de la conmemoración y sus intenciones y han negado a las trabajadoras, así como estudiantes el permiso para no asistir a actividades. También, han condicionado la inasistencia, al decir que no se pagará el día, en cuanto a las empresas.

Este 2023, la iniciativa de “Un día sin mujeres” sigue en marcha, pero se remonta a un colectivo feminista, “Las Brujas del Mar”, al que se sumaron otras organizaciones feministas, en medio de la violencia feminicida creciente, con las muertes en 2020 de Ingrid Escamilla o la niña Fátima.

La coyuntura del surgimiento del paro nacional de mujeres se caracterizó por el aumento de casos de feminicidios y las críticas a la actuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el tratamiento de los medios de comunicación sobre estos temas.

Si las mujeres no participan en la vida pública, tiene repercusiones en la actividad económica del país. Todo esto recurre, también, a lo sucedido en Islandia el 24 de octubre de 1975, cuando salieron a marchar miles de mujeres y se declararon en huelga, con lo que evidenciaron lo necesarias que eran para el país y las diferentes actividades.

¿Cuándo es el “Día Sin Mujeres” o paro nacional de mujeres?

9 de marzo, después del Día Internacional de la Mujer.

¿Qué busca el paro de mujeres?

Visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad y pedir el freno a la violencia de género.