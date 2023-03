Petróleo y gas “tienen vida” para 100 años, señalan expertos

Expertos indicaron que la transición energética no debe ser de golpe.(Foto: Presidencia)

A nivel mundial ya se ha comenzado aplicar alternativas de energías limpias para acelerar la transición energética y dejar de utilizar los hidrocarburos , especialistas afirmaron que la petroquímica no podrá ser desplazada en los próximo 100 años, ya que es fundamental en el modelo energético en México y en el mundo.

Durante el anuncio de la tercera edición de la Expo Oil & Gas México 2023, la cual se realizará en Villahermosa. José Ramón Silva Arizabalo, titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas, señaló que no podemos desplazar a la petroquímica, ya que es fundamental.

“No va a acabarse en los próximos 100 años. No se debe dejar de lado esta industria, y de manera muy consciente se tiene que hacer la transición energética, pero esta no debe ser de golpe. Es necesario que la transición energética sea ordenada”, resaltó.

El biólogo recordó que en la entidad se producen una gran cantidad de hidrocarburos que se consumen en el país, incluido el gas, “tenemos una potencial de hidrocarburos de una tercera parte de las reservas nacionales. La estimación de reservas de hidrocarburos en México es de de 247.9 mil millones de pies cúbicos, Tamaulipas concentra el 63%, somos un estado rico en petróleo y gas”, agregó.

Silva Arizabalo destacó que apostar a la energía solar es una buena inversión y un nicho de oportunidad, incluso en escala doméstica, misma que ha sido aprovechada por 2 mil 870 familias y negocios en la entidad, que tienen instalados paneles solares.

Por su parte, Ricardo Ortega, director general de la empresa Oil & Gas Alliance, resaltó que el sector petrolero ha sido fundamental para la construcción de escuela, hospitales, generación de empleos que han beneficiado el desarrollo del país.

“No le puedes hacer en estos momentos esta transición energética inmediata, sino partes de las energías que hoy sostiene tu modelo energético. Vamos a seguir viendo el liderazgo del sector de hidrocarburos en México, cambiando la innovación y seguir siendo uno de los países más beneficiados y fortalecidos”, subrayo.

Una llama quema el metano y otros hidrocarburos mientras las bombas de extracción de petróleo operan en la Cuenca Pérmica en Midland, Texas. (AP Foto/David Goldman) AP (David Goldman/AP)

Expo Oil & Gas 2023

La tercera edición de la Expo Oil & Gas México 2023 se realizará en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, del 29 al 31 de marzo de este año. La temática del evento constará de 5 subtemas: La industria energética a través de la visión femenina; Los contrato petroleros más productivos en México; Infraestructura y regulación para un sector energético que detone la competitividad en México; Transformación energética para la autosuficiencia nacional y Soberanía Energética.

Ricardo Ortega resalto que una de las prioridades del evento es incentivar las alianzas estratégicas entre las empresas mexicanas a través del programa “México Va Primero”. A través de la cual pretende hacer valer la oportunidad de negocios para los proveedores mexicanos en el sector de energía.

En esta tercera edición de la Expo Oil&Gas México se estima que generará más de 500 millones de pesos en posibles acuerdos de negocios, y aproximadamente 90 millones de pesos en derrama económica para dicha entidad del sureste mexicano.

