Bolaños no comparte el vídeo de Pam sobre Abascal pero lo deja en "anécdota" mientas Vara lo tacha de "ofensa" y "error"

MÉRIDA, 9 (EUROPA PRESS)

Bolaños considera que se trata de una "anécdota" y prefiere poner el foco en las reivindicaciones de las mujeres que ayer salieron a la calle en distintos puntos de España, según ha indicado en una comparecencia junto al presidente de Extremadura, Guillermo Ferández Vara en Mérida. El líder regional, sin embargo, ha calificado la publicación del vídeo como un "error" y una "ofensa a la inteligencia".

Bolaños y Vara han hecho estas declaraciones al ser preguntados por el vídeo compartido por Ángela Rodríguez durante la manifestación del Día de la Mujer que se celebró ayer en Madrid, en el que jóvenes corean un cántico en el que dicen "qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar".

En su primera respuesta sobre este asunto, Bolaños se limitó a señalar que ayer fue un día festivo y reivindicativo en el que las mujeres volvieron a decir al Gobierno que aún hay mucho camino por recorrer para seguir avanzando en Igualdad.

A continuación, Fernández Vara utilizó un tono más duro al afirmar que se trata de "una ofensa a la inteligencia" y un "error". Además recriminó a la dirigente de Podemos que la obligación de los gobernantes es "serenar" y no "crispar" la realidad.

Al ser cuestionado de nuevo sobre el asunto, Bolaños ha señalado que no tiene intención de entrar en ninguna polémica y aunque se tata de un comportamiento que no comparte, a su juicio debe ponerse el foco en la acción reivindicativa de las mujeres, y en la acción del Gobierno, por ejemplo, con la aprobación del anteproyecto de ley de paridad. "No nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas", ha reclamado.

Pese a las discrepancias manifestadas en los últimos días a cuenta de la ley del sólo sí es sí entre los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, Bolaños ha asegurado que el Gobierno agotará la legislatura y seguirá gobernando con "la misma estabilidad que hasta ahora".

Así, ha abogado por centrarse en lo que ha hecho y lo que aún le queda por hacer al Ejecutivo en los meses que quedan hasta las próximas elecciones generales previstas para final de año.