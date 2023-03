César Montes (Espanyol): "Trataremos de hacerle un partido difícil al Real Madrid"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Sabemos cómo encarar este tipo de partidos. El Real Madrid tiene sus objetivos claros y nosotros también, sabemos de la calidad que tiene y será un partido muy complicado, pero desde la humildad y el trabajo trataremos de hacerle un partido difícil para intentar traernos los tres puntos a casa", expresó César Montes este jueves en rueda de prensa.

El central sabe que medirse a un ataque como el madridista "es una prueba más", pero aclaró que, a nivel persona, todos los encuentros son "una prueba de fuego". "En esta Liga lo he notado bastante. Ahora tenemos un rival de bastante jerarquía, con una gran plantilla y por lo que representa y los objetivos que busca, pero nos centramos en lo nuestro, en trabajar y en conseguir un buen resultado en su campo", advirtió.

El internacional cree que a delanteros como Karim Benzema, Vinicius Jr o Rodrygo Goes les conoce "todo el mundo" y que por este motivo, como defensa, no tiene que hacer "mucho estudio" para detenerles. "Sabemos su forma de jugar, que encaran, en casa son muy potentes", indicó Montes.

"Tengo mucha ilusión, seguramente es un partido especial para mí, muy gratificante y muy motivante de afrontar. Hay que afrontarlo con motivación, pero también con mucha cabeza porque sabemos el tipo de partido que es. Yo tengo que tratar de hacer cosas bien para el equipo", reflexionó sobre su primera visita al Santiago Bernabéu.

El mexicano afirmó que no mira la clasificación porque "esta es una liga muy competitiva y hay que ir partido a partido". "Ganas dos partidos y vas hacia arriba, y pierdes dos y vas hacia abajo. Puntuar en este sería importante y especial", remarcó.

El defensa del Espanyol está "muy contento" con su "desempeño" en el campo desde su llegada y con "la confianza" que le ha dado el técnico Diego Martínez. "Poco a poco he ido ganando esa confianza con mis actuaciones para ser un líder en el campo, no sólo en defensa, porque eso es una de las cosas que me identifica y que me trajo aquí", apuntó.

El central sabe que "a nivel individual siempre hay cosas por mejorar" y celebró haberse adaptado bien a "una nueva competición y un fútbol diferente", donde ha encontrado "algunas diferencias" en comparación con el de su país, "sobre todo en la intensidad y la toma de decisiones".

Finalmente, César Montes tiene claro que es "una persona bastante centrada" y que por este motivo no se despista por las informaciones del posible interés de equipos más poderosos que un Espanyol en el que un compatriota suyo como Héctor Moreno, "un referente", estuvo muchos años.

"Cuando estaba en mi anterior equipo pasaba lo mismo y tenía buenas actuaciones, son indicaciones de que estoy haciendo las cosas bien y estoy agradecido, pero ahora estoy enfocado en el partido siguiente que es muy importante para nosotros. No me distrae en lo personal", sentenció, subrayando que se ve "años" en el club catalán.