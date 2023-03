Dani García: "Ganar al Barça nos daría una alegría que necesitamos"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

"Venimos con una 'rachita' que no es buena y sabemos que este tipo de partidos a la afición le gustan. Ganar al Barça nos daría una alegría que necesitamos tanto nosotros como la afición", reconoció en rueda de prensa.

Para el centrocampista es necesario ganar los 3 puntos ante el Barça y ante cualquier otro rival. "Los puntos son necesarios. Nosotros necesitamos sumar ya, llevamos tiempo sin sumar en esa lucha europea y si no nos metemos pronto, nos quedaremos en tierra de nadie, que es lo que no queremos", manifestó.

"Cuando no sumas de tres, no suelo mirar la clasificación. Pero con una racha buena te quedas con los de arriba y si tienes una dinámica mala te quedarás en tierra de nadie, como nos ha pasado algunas veces. Tenemos equipo para coger una racha buena y meternos arriba", añadió.

Además, cree que deben aprovechar la ausencia de Dembélé o Pedri en el Barça. "Ellos también tienen bajas importantes que deberíamos aprovechar. Y debemos ser nosotros mismos. Si jugamos a nuestro nivel, con el apoyo de la afición, tenemos opciones de ganarles. Hay que salir con mucha intensidad, quitarles el protagonismo y hacer daño en su área", apuntó sobre las claves para ganar el duelo.

"El Barça está teniendo una regularidad muy buena, cosa que el Real Madrid no. En Europa vi los partidos contra el Manchester y estuvieron muy igualados. Cuando el Barça tiene un día muy bueno, es difícil ganar. Esperemos que tengan un día regular, pero la temporada que están haciendo es muy buena", comentó sobre el estado del Barça.

Por otro lado, a nivel personal, celebró estar jugando más ahora que en el primer tramo de la temporada. "Ha sido una primera vuelta en la que no he participado mucho. He intentado seguir entrenando a tope para aprovechar el momento. Ahora el míster está contando más conmigo y estoy feliz. Si participas más, estás más contento y espero seguir igual y seguir jugando", deseó.

"Jugar en San Mamés es muy especial, y para mí que soy un jugador pasional, más todavía. Y en este tipo de partidos, con la gente más excitada, pues es la leche. Me ha tocado salir desde el banquillo para aguantar resultados, no se disfruta tanto como cuando eres titular. Si lo soy, lo disfrutaré al máximo. La verdad es que tengo ganas", se sinceró.

Preguntado por la dupla que forma con Mikel Vesga y lo que se dice de ellos, por los malos resultados, fue claro. "Me fastidia que no ganemos cuando jugamos juntos porque parece que cuando jugamos los dos hay gente que prefiera que perdamos. En otras temporadas se han visto resultados positivos, pero también hemos jugado juntos contra los equipos de arriba", apuntó.

"No voy a defender lo indefendible, que son los resultados de este año. Pero con mi amigo juego a gusto. Cuando la gente ve que juegan Dani y Vesga muchos predicen el resultado o dicen 'ya sabemos lo que nos espera'. Se ha excedido el comentario de que cuando jugamos los dos parece que se termina el mundo. Hay días que hemos dado alegrías", reiteró.