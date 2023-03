Fútbol/Liga Pellegrini: "Todo es remontable en el fútbol"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Todo es remontable en el fútbol. Por supuesto que no va a ser fácil en el partido de vuelta, pero lo vamos a intentar, eso seguro", señaló el técnico en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, tras finalizar el partido en Old Trafford.

El chileno, que destacó la buena primera parte de los suyos, reconoció la superioridad de los ingleses en la segunda. "Muy buen primer tiempo. En el segundo, un golazo de un córner volvió a abrir el choque. Al final un gran gol de Antony abrió absolutamente el partido. A partir de ahí fueron muy superiores", expresó.

"Son dos goles en pocos minutos que abren un partido. Desgraciadamente no pudimos tomar el control y el United además con dos goles de diferencia jugó mucho mejor", añadió sobre caída de su equipo a merced de los ingleses.

Por último, el preparador del Betis habló de su plan de partido, destacando la importancia del partido de vuelta. "Los cambios los hice con el 3-1, cuando estaba parejo, pero con dos goles de diferencia fue muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que hay un partido de vuelta", concluyó.