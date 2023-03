La ONU pide a España información sobre los pasos para prohibir la participación de menores en corridas de toros

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Comité de Derechos de la Infancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido a España información sobre los pasos que ha adoptado para prohibir la participación de menores de 18 años de edad como toreros y como espectadores en los festejos taurinos, al considerar un informe del PACMA que asegura que España no solo no ha avanzado en ese sentido, sino que está fomentando la cultura taurina con medidas como campamentos para niños, encierros infantiles.

Esta cuestión es una de las 55 por las que la ONU interpela a España en relación con el informe de conclusiones emitido por este organismo de Naciones Unidas para la protección de la infancia en 2018.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, otorga un plazo para la contestación del Reino de España que expira el 15 de febrero de 2024 en un máximo de 21.200 palabras.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han confirmado a Europa Press que han recibido la solicitud y que tiene un año para preparar su informe y responder a todas las cuestiones.

En todo caso, apuntan que es la Dirección General de Infancia la que ha de preguntar a las comunidades autónomas, competentes en la materia taurina en este caso, y a los Ayuntamientos, para conocer qué medidas han tomado desde 2018.

En esta materia de exposición de menores de edad a espectáculos taurinos es precisamente esta Dirección General el intermediario entre las comunidades autónomas y las administraciones locales y las recomendaciones interpuestas por el Comité.

En ese contexto, desde Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguran que ninguna de las recomendaciones del Comité de la Infancia es vinculante, por lo que cada Estado miembro decide soberanamente si las quiere implantar o no. En este caso, al tratarse de una competencia autonómica, pues se decide a ese nivel.

La petición de información responde a una solicitud en ese sentido formulada por el Partido Animalista (PACMA) que remitió el pasado mes de octubre al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas el informe 'Desprotección de la infancia frente a la violencia de la tauromaquia en España'.

Atendiendo a su solicitud, el Comité ha notificado la inclusión de este con el resto de informes a tener en cuenta para la revisión del país. El citado comité de la ONU ha incluido asimismo otros documentos aportados por la Plataforma de Infancia, la Federación de Asociaciones Para la Prevención del Maltrato Infantil, por la Juvenile Justice Advocates y por los Defensores del Menor de Andalucía y del Pueblo de Cataluña y País Vasco.

La asesora jurídica de PACMA, Eva Ramos, ha subrayado que España, como Estado Parte que ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño como forma de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, debe presentar informes al Comité cada cinco años aproximadamente con las medidas que haya adoptado para poner en práctica dicho acuerdo y los progresos realizados.

En la última revisión, realizada en 2018, el Comité incluyó en su dictamen final una recomendación a España para prohibir la participación de los menores de edad en todos los festejos taurinos.

PACMA denuncia que, en este tiempo, no solo no se ha prohibido sino que se ha fomentado la participación de niños y niñas en actividades relacionadas con la tauromaquia, como campamentos taurinos o encierros infantiles, en las que están colaborando instituciones y administraciones públicas autorizándolas y cediendo espacios o, incluso, subvencionándolas.

Santos opina que será "muy interesante" ver cómo explica el Gobierno al Comité que "no sólo no ha tomado ninguna medida para prohibir la participación de menores en eventos taurinos, sino que, en 2021, presentó el Proyecto de la finalmente aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que no hace una sola mención a la exposición y participación de menores en las tradiciones más violentas que tienen lugar en España".

Este es uno de los 55 asuntos por los que el Comité de la ONU pide información a España. Así, se incluyen otras cuestiones como las medidas para mitigar los aspectos adversos del COVID-19; el despliegue de las medidas para la infancia que contemplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible; los avances para frenar las situaciones de vulnerabilidad de los menores, incluidos los que tienen alguna discapacidad, los de hogares vulnerables, de minorías étnicas; víctimas de abuso; niños en situación de migración, entre otros aspectos.