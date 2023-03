EEUU acusa a actores prorrusos de intentar desestabilizar Moldavia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha afirmado en rueda de prensa que personas vinculadas a Moscú, e incluso con la Inteligencia rusa, están fomentando las protestas opositoras, según ha recogido la cadena CNN.

En concreto, Kirby ha señalado que Washington está viendo señales de que estos actores podrían estar brindando capacitación a los manifestantes. La Administración Biden también ha alertado de la desinformación rusa sobre la situación general en el país.

Por el momento, Estados Unidos no ve una "amenaza militar inmediata" en Moldavia. "Si bien las actividades de los grupos rusos que intentan atacar a Moldavia son motivo de preocupación, no debemos sobrestimar sus capacidades", ha indicado Kirby, según The Hill.

Los manifestantes acusan a las autoridades de la actual crisis económica y el alto precio de los alimentos, el gas y la electricidad. La presidenta del país, Maia Sandu, ha alertado del peligro de un "golpe de Estado" en el que estarían involucradas fuerzas opositoras, incluido el partido prorruso Sor.

El Parlamento de Moldavia aprobó recientemente una resolución que condena las "acciones de Rusia" en el marco de la invasión de Ucrania y apoya la "independencia e integridad" del país, un poco más de un año después del inicio de la guerra.