La intención de voto por Morena prácticamente duplica a la del PRI en este momento, según una encuesta realizada por la casa Covarrubias y Asociados, en la que la mayoría de los participantes manifiesta la intención de votar por ese partido y su virtual candidata, Delfina Gómez Álvarez.

La disputa por la entidad que es considerada la ‘joya de la corona política’, el Estado de México, se realizará el domingo 04 de junio, fecha en que más de 12 millones de personas están convocadas para participar en las elecciones por la gubernatura.

En la pregunta Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora del Estado de México, ¿por cuál partido y candidato o candidata votaría usted?, 44% dijo Delfina Gómez, precandidata por la alianza Morena, PT y PVEM.

En esa misma pregunta, 28% votaría por Alejandra del Moral Vela, agrupando a los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza; Juan Zepeda —que hasta ese entonces era el aspirante por Movimiento Ciudadano— obtuvo 4% de las preferencias, y 24% de los encuestados respondió que no va a votar, ninguno o no sabe.

Delfina Gómez toma vuelo en las preferencias para la elección del Edomex Foto: Especial

Dejando de lado la preferencia partidista, aunque la tendencia se mantiene, sí hay un ligero reacomodo de los resultados.

Se le planteó a los participantes lo siguiente: Independientemente de su preferencia, ¿quién cree que va a ganar la elección para gobernador o gobernadora del Estado de México?

Aquí los resultados fueron: Delfina Gómez 47% — tres puntos más que la intención tomando en cuenta el partido—; Alejandra del Moral 30% —dos puntos más—: No votará, no sabe, ninguno o no contestó 19% —frente a 24%, es decir, aquí baja cinco unidades— y 4% para Zepeda —mismo resultado que con el partido—.

La intención de voto efectiva, esto es quitando a los que aún no definen su voto o no se lo darían a ninguno de los candidatos, 58% de los encuestados votaría por Gómez, 37% iría con Del Moral y 5% con Zepeda.

Si esta tendencia se segmenta por partidos, la intención de voto es la siguiente:

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 39%

Revolucionario Institucional (PRI), 20%

Ninguno o no contestó, 24%

Acción Nacional (PAN), 6%

De la Revolución Democrática (PRD), 3%

Verde Ecologista de México (PVEM), 3%

Movimiento Ciudadano (MC), 3%

Del Trabajo (PT), 1%

Nueva Alianza (NA), 1%

Y en el reiterado discurso del presidente López Obrador para impulsar su llamada Cuarta Transformación (4T), uno de los recurrentes discursos gira en torno al cambio, en este caso se planteó: Y en su opinión, ¿cuál de los siguientes partidos representa un cambio en el Estado de México?

Entre las opciones se excluyó al PRI por ser el partido gobernante y en los resultados destaca lo siguiente:

Morena, 47%

No sabe o no contestó, 23%

PAN, 10%

PRD, 5%

PVEM, 5%

MC, 5%

NA, 3%

PT, 2%

Resultado de lo anterior se planteó el escenario de la alternancia, y para ello se preguntó: En su opinión, ¿qué es mejor para el Estado de México en este momento? Aquí 71% de los participantes apoya que haya un cambio de partido en el gobierno; 19% respalda que siga gobernando el PRI y 10% no sabe.

Así, los resultados de la encuesta revelan una marcada intención de voto por la aspirante morenista; de hecho, cuando se les preguntó de manera individual ¿Cuál de los siguientes candidatos y candidatas representa un cambio para el Estado de México?, la maestra aventaja por dos a uno a su contrincante priísta.

Específicamente 44% contestó que Delfina Gómez; 22% opinó que Del Moral; 24% no sabe o no contestó, mientras que el restante afirmó que Juan Zepeda.

Cabe mencionar que la encuesta se terminó de aplicar el 1 de marzo, mientras que el senador por Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, anunció apenas el lunes 6 de marzo que no participará en la contienda electoral, lo que previsiblemente inclinará aún más la balanza.

Esta tendencia en la intención de voto responde a la evaluación del desempeño de las autoridades, con un marcado contraste entre los resultados del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene una aprobación de 65%, y una desaprobación de 40% para el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Metodología

Fecha de levantamiento: 25 de febrero al 1 de marzo de 2023.

Técnica de recolección: Cara a cara en vivienda con dispositivos móviles.

Universo: Personas mayores de 18 años, con credencial de elector, residentes del Estado de México.

Tamaño de muestra: 1,200 casos.

Procedimiento de muestreo: Probabilístico, polietápico aleatorio con asignación PPT y estratificación por municipio y tipo de sección electoral con selección aleatoria sistemática de hogares.

Error teórico de estimación: ±2.83% con un nivel de confianza del 95%.